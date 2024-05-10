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中職》樂天連2週斬斷獅隊連勝 桃園觀眾數本季新高！

2024/05/10 21:47

樂天桃猿朱育賢開轟。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿今天吸引本季桃園球場最多的6853人，暴力猿打線賞給古林睿煬追平生涯最多的5分自責，朱育賢開轟外帶4安，終場以5：3斬斷統一獅隊3連勝，最快明天重返5成勝率。

樂天桃猿霸威斯開賽就被陳鏞基敲陽春砲，但在1局下就靠林泓育適時安打追平比分，2局又靠陳晨威適時安打送回1分。只是猿霸威斯在4局不穩，開局連續4支安打，包括邱智呈適時安打，獅隊再度追平比分。

5局下，陳晨威擊出三壘安打，廖健富高飛犧牲打送回1分，朱育賢掃出陽春砲。統一獅先發古林睿煬本季首度挨轟，被敲9支安打和失掉5分自責都追平生涯最多紀錄。

朱育賢今天神勇演出，4打席都是安打，包括本季第4轟，進帳2分打點，獲選單場MVP；開路先鋒陳晨威也是3安猛打賞，外帶2分打點。

樂天近2週成為統一連勝剋星，4日也是樂天斬斷獅子軍的4連勝，今天獅隊帶著3連勝作客桃園球場，又被樂天斬斷連勝，無緣點亮史上最速的上半季封王魔術數字M26。

樂天桃猿朱育賢開轟。（記者陳志曲攝）

統一獅先發投手古林睿煬。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿陳晨威跑出三壘安打。（記者陳志曲攝）

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