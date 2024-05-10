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日職》本季最慘！佐佐木朗希丟123球失5分 罕見回休息室爆氣

2024/05/10 20:18

佐佐木朗希。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕千葉羅德「令和怪物」佐佐木朗希今天首度在艾斯康球場（ES CON FIELD）先發面對日本火腿，佐佐木朗希用了生涯單場最多的123球，主投5.2局失掉5分，羅德最後以3比6吞敗。佐佐木朗希吞本季第2敗。

佐佐木朗希此戰首局上演3上3下，第2局他丟一顆156公里速球，被火腿洋砲A.馬丁尼茲（Ariel Martinez）擊出右外野陽春砲。佐佐木朗希從第3局至第5局都有失分危機，第4局更讓火腿2出局攻佔滿壘，但都能安全下庄。

羅德洋砲索托（Neftali Soto）在第4局敲兩分砲，第5局藤岡裕大敲三壘安打追加1分。羅德前5局打完以3比1領先。

前5局投完，佐佐木朗希的用球數已經突破百球，仍續投第6局，1出局後被火腿上川畑大悟敲一壘安打、接著又被水野達稀敲二壘安打，讓火腿攻佔二、三壘。雖然火腿打者細川凌平敲飛球出局，但火腿球星松本剛用巧打擊出右外野一壘安打攻回2分，幫助火腿追平，也把佐佐木朗希打退場。佐佐木朗希退場後回到休息室，罕見做出大腳憤怒一踢的動作。

接替投球的羅德投手岩下大輝，先是對A.馬丁尼茲丟保送，讓火腿攻佔滿壘，接著火腿捕手田宮裕涼擊出左外野清壘三壘安打，幫助火腿單局灌進5分逆轉戰局。火腿牛棚守成未失分贏球，中止近期的3連敗。

總計佐佐木朗希5.2局投球用123球，被敲8安包含1發全壘打，賞4次三振，丟5次保送是本季最糟，最快投到158公里，吞今年第2敗，賽後防禦率從1.64升至2.56。此外，今天現場也有多名大聯盟球探到場觀看佐佐木朗希的投球。

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