柔道》楊勇緯不敵俄羅斯好手 哈薩克大滿貫賽收下銀牌

楊勇緯在哈薩克大滿貫賽進帳銀牌。（教練劉文等提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣「柔道男神」楊勇緯今在哈薩克大滿貫賽男子60公斤級賽事，一路過關斬將闖進金牌戰，可惜開賽沒多久就遭俄羅斯好手阿布拉耶夫（Ramazan Abdulaev）壓制取得一本勝，無緣本季首金。

楊勇緯在年初葡萄牙大獎賽奪銅，上月在亞錦賽獲得銀牌，這次在哈薩克是他本季第2次殺進決賽，雖首金無緣開張，但目前他在奧運積分世界排名暫居第4，希望持續透過比賽累積經驗，爭取奧運金牌。

請繼續往下閱讀...

楊勇緯今天在哈薩克大滿貫賽16強，靠著招牌三角固擊敗蒙古選手曼德薩坎（Nyamsuren Mendsaikhan），8強再以拿手招式壓制義大利選手卡利諾（Andrea Carlino）。

進入4強戰，楊勇緯與亞塞拜然選手尤西佛夫（Ahmad Yusifov）在正規時間內沒能分出勝負，雙方一路鏖戰至黃金得分制，楊勇緯在開賽沒多久就成功破解對方防守，以三角固壓制對手奪勝，闖進晚間的金牌戰。

俄羅斯好手阿布拉耶夫在開賽就積極進攻，楊勇緯試圖防守卻遭破解，反被對手壓制，吞下對戰2連敗，仍收下一面銀牌，他下一場賽事將是在阿布達比的世界柔道錦標賽，持續以賽代訓備戰巴黎奧運。

楊勇緯在哈薩克大滿貫賽進帳銀牌。（教練劉文等提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法