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日職》戶鄉翔征7局好投、小林誠司相隔3年開轟 巨人軍收3連勝

2024/05/10 22:30

戶鄉翔征。（資料照，記者林正堃攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人王牌投手戶鄉翔征今天主投7局無失分，加上34歲明星捕手小林誠司相隔3年開轟，幫助巨人軍以2比1擊敗養樂多燕子，巨人軍收下3連勝、以18勝15敗3和暫居中央聯盟第二。

戶鄉翔征今天在第2局2出局後連投2次保送，讓養樂多攻佔得點圈，戶鄉翔征三振養樂多投手亞胡雷（Miguel Yajure），化解危機。第3局2出局後，巨人一壘手岡本和真發生守備失誤，讓養樂多攻佔二壘，戶鄉翔征及時三振養樂多洋砲歐蘇納（Jose Osuna），再度解危。

戶鄉翔征在第4局被養樂多長岡秀樹敲安、也是養樂多全場第1安後，戶鄉從第5局至第7局都沒有再被敲安，壓制養樂多打線，完成投球工作。

總計戶鄉翔征主投7局用113球，只被敲1安，賞5次三振、丟3次保送，收下今年第3勝，賽後防禦率為2.01。

巨人打線全場敲7安，吉川尚輝首局敲陽春砲，小林誠司在第7局揮出陽春彈，這是小林誠司自2021年之後，相隔3年再度開轟；巨人洋投巴爾多納多（Alberto Baldonado）後援1局無失分，收今年首次救援成功。

養樂多全場僅敲3安，只在第8局下靠小林誠司發生補逸而追回1分。亞胡雷主投7.1局失2分，吞本季第2敗。養樂多以14勝17敗2和居中央聯盟第5。

小林誠司。（資料照，記者林正堃攝）

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