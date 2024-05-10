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T1季後賽》卡森斯太神！砍37分加致勝一擊 雲豹橫掃海神首闖冠軍戰

2024/05/10 21:35

台啤雲豹卡森斯。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕系列賽以0：2落後的高雄全家海神今回到主場續戰台啤永豐雲豹，雙方一路激戰到延長賽。雲豹克服雙位數落後，靠著卡森斯豪取37分、18籃板，以及最後4秒的關鍵一擊，最終以113：111逆轉海神，系列賽3：0橫掃，收下隊史首張總冠軍戰門票。

海神今天在關鍵G3迎戰雲豹，希望能在自家主場延長戰線，不料賽前傳出壞消息，把關球隊禁區的長人庫薩斯因背傷缺陣，改由瓊斯上陣。但雲豹也有傷兵，菜鳥後衛高錦瑋因大腿挫傷，沒能出賽。

海神此仗有備而來，首節進攻多點開花，史考特、林任鴻、艾倫輪流開火，助隊取得雙位數領先。即便雲豹在第2節展開反擊，雙方回到個位數差距，但胡瓏貿三分球助隊還以顏色，半場打完海神暫時以56：50領先。

胡瓏貿。（T1聯盟提供）

易籃後，海神延續上半場火力，有裡有外的攻勢讓雲豹只能一路苦追，但在第3節尾聲，蔣淯安飆進壓哨三分球，雙方回到個位數差距。

雲豹在決勝節開局一路緊追，蔣淯安三分球助隊超車，雙方持續激戰。最後1分半鐘，瓊斯三分球出手遭卡森斯犯規，他也穩穩把握罰球，助隊超前，但雲豹克羅馬很快反擊，要回分數。隨後海神雖出現24秒違例，不過順利擋下卡森斯在禁區攻勢，雙方戰成101：101平手，進入延長賽。

正規時間到點後，卡森斯仍因不滿裁判，大動作抗議吞下技術犯規。進入延長賽，海神先靠著罰球取得領先，隨後胡瓏貿、林任鴻接力得分，但雲豹後來居上，卡森斯在最後4秒殺進籃下收下關鍵2分，助隊取得領先。

握有最後一波進攻的海神，由胡瓏貿執行最後一擊，無奈失手，讓雲豹以2分差帶走勝利。

雲豹卡森斯繳出全隊最高37分、18籃板、5助攻，克羅馬26分，蔣淯安24分；海神史考特貢獻24分最高，胡瓏貿22分次之。

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