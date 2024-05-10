中職》回桃園就不一樣了 樂天主場戰績和票房回升

樂天桃猿擊敗統一獅。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿上月26日重返樂天桃園球場後，連續4戰主場都拿勝，將流浪主場時期的3勝4敗翻轉為7勝4敗，逐步回正軌，場邊觀眾也越來越多，今對獅隊有6853人進場，寫下桃園球場本季最多，戰績和票房都回升。

獅子軍本土王牌古林睿煬來踢館，樂天四番朱育賢扮演關鍵打者，第1局2出局用安打串聯追平分攻勢，進帳生涯第900安，3局又敲安，這2打席都打斷棒子；5局，「朱哥」再砲轟古林睿煬，夯出本季第4轟，單場4支4，寫下生涯第14次單場至少4安打。

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朱育賢直言，賽前教練就有給攻擊策略的設定，耐心纏鬥，掌握好失投球，形成好的結果，「古林是中職數一數二的投手，能從他手中敲安很開心。」

朱育賢賽前打擊率僅2成64，樂天情蒐找了過往巔峰時期的影片供他參考，他直言，今年打得有點掙扎，很感謝在這段過程中獲得許多人的幫助，「還有一直在合作的私人治療師，給了很多正面想法，而家人的鼓勵也很重要，祝大家母親節快樂。」

樂天桃猿朱育賢開轟。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿舉行愛PET趴，球迷帶著愛寵進場。（記者陳志曲攝）

統一獅先發投手古林睿煬。（記者陳志曲攝）

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