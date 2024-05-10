中職》登「基」本土勝投王！ 兄弟火力全開力挺徐基麟

中信兄弟先發投手徐基麟。（記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕近兩戰對統一獅總共只得到2分，中信兄弟今天找富邦悍將出氣，全場擊出11支安打，最終兄弟就以6：3擊敗悍將中止2連敗。

3局上一出局一、二壘有人，許基宏擊出2分打點二壘安打，下一棒陳俊秀敲安再添1分，5局上兄弟靠岳政華、許基宏、曾頌恩、王政順、詹子賢先後擊出安打進帳3分。

請繼續往下閱讀...

悍將在5局下反攻，董子恩挨觸身球，池恩齊二壘安打，王正棠適時敲安追回2分，7局下王正棠和申皓瑋先後擊出二壘安打再添1分，無奈後續攻勢乏力落敗；許基宏繳3安猛打賞，帶有2分打點，獲選單場MVP。

兄弟先發投手徐基麟狀況平平，先發5局用74球僅42顆好球，被敲3安，出現5次四死球，包括3次觸身球，只差1次觸身就追平聯盟紀錄，失2分都是責失，靠隊友火力相挺和牛棚守成拿下本季第4勝，徐基麟暫居本土勝投王，全聯盟僅次於統一獅洋投勝騎士的5勝。

悍將洋投戈威士先發4.1局被敲7安失6分，苦吞本季第3敗，今年從統一獅轉戰悍將依舊1勝難求。

中信兄弟先發投手徐基麟。（記者塗建榮攝）

中信兄弟許基宏。（記者塗建榮攝）

中信兄弟許基宏。（記者塗建榮攝）

富邦悍將先發投手戈威士。（記者塗建榮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法