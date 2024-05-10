T1季後賽》防守卡森斯都用盡全力 胡瓏貿：他是我遇過最難守的球員

胡瓏貿。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕高雄全家海神一哥胡瓏貿今天在季後賽第3戰投進4顆三分球，進帳全隊次高22分，在場上和「表弟」卡森斯對位，展現防守實力，可惜未能幫助球隊延長戰線，他表示，卡森斯是他生涯遇過最難守的球員，為他致上最高敬意。

胡瓏貿球風強悍，這季卡森斯加入雲豹後，兩人在場上對位火花十足，提到被投進致勝一擊，他說：「最後一球已接近犯規程度，但他還能投進，這就是我們跟NBA之間的差距。」

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胡瓏貿強調，他對於卡森斯充滿敬意，表弟也是生涯中遇過最難守的對手，「每次對位我已盡自己全身力氣，但還是差了對方一截。」

球隊遭橫掃在季後賽首輪止步，胡瓏貿並不氣餒，他表示，職業運動最殘忍但也是最仁慈的地方是只有一個冠軍，但每年都會有一個冠軍，「這代表明年、後年我都有機會，我會把這次比賽輸的感覺會記住，轉化成動力。」

至於球隊在少了布銳克曼情況下，改由史考特頂替，胡瓏貿認為，史考特才剛加入2個月，無法跟已經磨合3年布銳克曼相比，「但史考特來了之後，用他的球商、能力來幫助我們球隊，必須強調，他是非常職業、敬業的職業選手，他無論在休息室或場上場下都是很正向的球員。」胡瓏貿認為，他也不覺得史考特有做不好的地方，臨危受命情況下，球隊這個賭注已經算贏了。

卡森斯與胡瓏貿。（T1聯盟提供）

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