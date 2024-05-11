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日職》大聯盟7隊到場看！佐佐木朗希罕見控球走鐘 羅德監督直呼首次看到...

2024/05/11 07:02

佐佐木朗希。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕千葉羅德「令和怪物」佐佐木朗希昨天首度在艾斯康球場（ES CON FIELD）先發面對日本火腿，他主投5.2局用生涯單場最多的123球，失掉5分、單場投5次保送都是本季最糟，羅德終場以3比6輸球。佐佐木朗希吞本季第2敗。羅德監督吉井理人直呼首次看到朗希這樣的控球狀況。

佐佐木朗希此戰主投5.2局用123球，共面對30個人次，被敲8安，失掉5分都是自責，賞4次三振，卻也丟出5次保送創生涯首次，賽後防禦率為2.56。佐佐木朗希過去曾出現單場5次四死球。

被問到是否受到首次踏上艾斯康球場的影響，吉井理人表示，「我也不知道，就是狀態不好。」

佐佐木朗希投完前5局用球數已經破百，仍他讓續投第6局，該局2出局二、三壘有人，火腿球星松本剛敲帶有2分打點的追平安打，接著郡司裕也敲安，也讓佐佐木朗希被換下場。接替的羅德投手岩下大輝在滿壘時被火腿田宮裕涼敲清壘長打，讓火腿第6局灌進5分大局奠定勝基。

談到決定讓佐佐木朗希續投第6局，吉井理人說，如果佐佐木朗希投完5局就換投，牛棚要吃下4局，希望朗希投到第6局，但吉井理人也指出換投時機是自己的判斷失誤。

日媒《Sponichi Annex》撰文指出，這場比賽有大聯盟7隊共12名球探到場觀看，卻看到佐佐木朗希本季最糟一役。吉井理人認為，投手也有遇到感覺不順利的時候，沒必要過度看待這樣的狀況。

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