網球》天外飛來橫禍！球王喬科維奇慘遭鋁製水瓶砸頭痛苦倒地

喬科維奇（紅衣）頭部受創痛苦倒地。（取自X）（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）休兵近一個月後復出，2024羅馬網賽開胡卻驚傳意外！塞爾維亞世界球王為場邊球迷簽名時，慘遭空中落下的鋁製水瓶砸中頭部，當場痛苦跪倒在地，就醫後受傷情況備受關注。

5月22日將滿37歲的喬科維奇，自4月13日蒙地卡羅大師賽4強落敗，首度重返職業賽場，首輪免戰的頭號種子，次輪初登場6：3、6：1輕取左手持拍的法國「幸運輸家」穆特（Corentin Moutet），晉級這項ATP千分等級紅土大師賽男單32強，卻遇到令人措手不及的突發狀況。

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當時喬科維奇離開中央球場，停下腳步為熱情球迷簽名，天外飛來金屬水瓶，導致這位大滿貫24冠的傳奇球星，「遇襲」後雙手抱頭蜷縮在地，久久無法起身，經安全人員攙扶才進休息室。

大會聲稱是意外事故，一名兒童靠在看台高處欄桿，遞給喬科維奇筆記本索取簽名，結果水瓶從小孩子背包中掉落，正巧擊中球王頭頂，受傷部位腫脹瘀血已接受醫生檢查，無法參與例行性賽後記者會。

喬科維奇是6屆羅馬冠軍，32強將迎戰智利29種子塔比洛（Alejandro Tabilo），如今能否出賽恐有變數。

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