MLB》瑞佐包辦全隊打點！洋基施密特投出本季代表作助隊完封光芒

施密特。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今與光芒展開系列戰，靠著先發投手施密特（Clarke Schmidt）投出本季代表作，加上瑞佐（Anthony Rizzo）包辦全隊所有打點，洋基終場以2：0完封光芒。

雙方先發投手皆展現十足壓制力，直到4局上，洋基終於找到突破口，1出局後賈吉（Aaron Judge）選到保送，儘管維杜戈（Alex Verdugo）遭三振，但接著史坦頓（Giancarlo Stanton）敲安攻佔一、二壘，下一棒瑞佐適時安打，洋基1：0先馳得點。

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洋基先發投手施密特在3局下與5局下都遭遇得點點有人失分危機，但總是能化險為夷，最終施密特主投6.2局用87球友57顆好球，被敲5支安打，送出6次三振與2次保送，沒有失分。後續接任的兩位牛棚投手博迪（Nick Burdi）與威佛（Luke Weaver）也皆未失分。

洋基9局上又靠著瑞佐的陽春砲再添1分保險分，這也是他本季第7發全壘打。9局下洋基派出終結者霍姆斯（Clay Holmes）關門，他單局各投出2次四壞保送與2次三振，2出局一、二壘有人時，霍姆斯遭到申頓（Austin Shenton）敲安形成滿壘，所幸他接下來投出三振，化解滿壘危機，驚險守勝。

霍姆斯收下本季第12次救援成功，今年球季防禦率依舊是完美的0.00，施密特繳出本季代表作，摘下本季第4勝；光芒先發投手布雷德利（Taj Bradley）也繳出6局7K失1分的好投，無奈自家打線受到封鎖，苦吞本季首敗。

瑞佐開轟。（今日美國）

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