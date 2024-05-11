中職》球迷辱罵、頂撞工作人員遭逮捕 富邦發布聲明

球迷辱罵、頂撞工作人員遭逮捕，富邦發布聲明。（示意資料照，記者塗建榮攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕新莊球場昨有球迷因界外球問題，用身體頂撞並辱罵工作人員，最終遭警方逮捕。中職和富邦悍將今天發布聲明指出，球團因安全考量，於球場部分區域進行管制，旨在維護球迷及現場工作人員安全，希望球迷配合，同時也禁止對聯盟及現場工作人員進行任何言語恐嚇或肢體暴力行為。

富邦聲明如下：

2024年05月10日於新莊棒球場賽事期間，有球迷至場內管制區域拾取界外球，經聯盟與球團現場工作人員勸導後，也同意該球迷保留該界外球並回座繼續觀賽。

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隨後因又有界外球飛至該區域，聯盟現場工作人員依照勤務執行流程前往該區，檢視是否有其他球迷遭界外飛球擊傷，但該球迷以言語恐嚇辱罵工作人員，並用身體頂撞工作人員。工作人員隨即通報主管協處，聯盟也請員警到場協助，確認球迷該行為已違法並以現行犯帶回調查，該球迷反抗不願配合警方執法，遭警方強勢逮捕回警局。

中華職棒聯盟與富邦悍將球團表示，球團因安全考量，於球場部分區域進行管制，旨在維護球迷及現場工作人員安全，希望球迷朋友配合。同時，也禁止對聯盟及現場工作人員進行任何言語恐嚇或肢體暴力行為，以共同維護良好觀賽氛圍及安全，如有任何違法行為，將會第一時間通報員警到場協處。

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