NBA季後賽》奇兵！內姆哈德關鍵3分彈 溜馬驚險開胡避免遭尼克聽牌

內姆哈德。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕在東部季後賽次輪取得2連勝的尼克今踢館溜馬主場，雖然迪文森佐（Donte Divincenzo）轟下季後賽生涯新高35分，不過溜馬靠著奇兵內姆哈德（Andrew Nembhard）末節關鍵三分彈，以111：106拿下勝利，在驚濤駭浪中開胡。



尼克雖在主場取得2連勝傷兵不少，禁區主力替補羅賓森（Mitchell Robinson）因腳踝應力性傷勢預計缺席6到8週，阿努諾比（OG Anunoby）也在第二戰在一次上籃拉傷左腿，此役高掛免戰牌。



拒絕遭聽牌的溜馬回到家裡打得相當強勢，開賽頻頻逼出尼克失誤，首節在哈里伯頓（Tyrese Haliburton）10分帶領下取得28：20領先，上役一度因傷退場的布朗森（Jalen Brunson）遭嚴防，這節只有2分進帳。



雖然布朗森狀況不如前幾戰，尼克今板凳殺出32歲老將柏克斯（Alec Burks）在外線開火，次節一度助隊取得49：46超前，哈里伯頓此時還以顏色助溜馬又拉出一波9：0小高潮要回優勢，兩軍打完上半場溜馬暫以63：58領先，哈里伯頓獨得23分，尼克則以迪文森佐15分最佳，布朗森與柏克斯分別挹注13分。



易籃後，哈里伯頓與迪文森佐在三分線互別苗頭，後者在第三節就拿下17分，率領尼克打出32：22的比數反倒帶著5分領先進入決勝節，不願每一戰都虎頭蛇尾的溜馬末節緊咬比分，雙方你來我往，布朗森在倒數42秒砍進三分彈將比賽扳平為106：106，不過接下來內姆哈德（Andrew Nembhard）本場比賽首次三分球破網又幫溜馬超前比分，也成為此役的關鍵一擊，隨後內史密斯（Aaron Nesmith）2罰俱中拉開差距，避免球隊陷入遭聽牌局面。



哈里伯頓繳出全隊最高35分，西亞卡姆（Pascal Siakam）進帳26分，M.透納（Myles Turner）挹注21分、10籃板，內姆哈德雖只拿5分，不過三分彈成為致勝關鍵。



迪文森佐延續此系列賽外線手感，三分球11投7中拿下35分，布朗森沒能再扮演救世主26分作收，前兩戰都打滿48分鐘的哈特（Josh Hart）此役上場43分鐘拿下10分、18籃板，替補上陣的柏克斯斬獲14分。

迪文森佐與哈里伯頓。（今日美國）

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