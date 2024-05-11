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MLB》一度12上12下！日本強投菊池雄星8局3K好投 卻「問天」悲情吞敗

2024/05/11 10:52

菊池雄星。（USA TODAY Sports）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥日籍強投菊池雄星今天面對雙城先發8局失2分，繳出本季代表作，無奈隊友打擊不捧場，「問天」吞敗。

菊池雄星首局遇亂流，被擊出3支安打掉1分，不過之後成功回穩，2到4局讓對手9上9下，展現宰制力。菊池5上被首名打者桑塔納（Carlos Santana）掃出陽春砲再掉1分，但他馬上止血，接下來連續解決12名打者，一路投完8局退場未再丟分。

比賽8局打完時，藍鳥1：2落後，菊池雄星成為敗投候選人，雙城9上攻勢再起，靠著凱普勒（Max Kepler）的適時安打再下一城，藍鳥9下雖然追回1分，但最終還是反撲未果，以2：3輸球。

菊池雄星此戰主投8局創下本季新高，用球數97球、其中有68顆好球，僅被敲4支安打、包括挨1轟，失2分責失，投出3三振，雖然繳出優質先發，但悲情吞下本季第3敗，賽後防禦率為2.64。

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