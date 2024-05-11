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足球》巴西美洲杯名單出爐！卡塞米羅、理察利森缺席 恩德里克再度入選

2024/05/11 10:30

巴西國家隊公布今年美洲杯23人名單。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近期巴西足球國家隊公布了今年美洲杯的23人名單，不過名單內卻不見像是卡塞米羅（Carlos Casemiro）、理查利森（Richarlison）等多名大將引起眾人討論。

根據巴西隊總教練Dorival表示，三個月前他有與卡塞米羅討論過，他在這賽季表現掙扎，所以將可能不會是這屆美洲杯名單的一份子，這名曼聯球星生涯為巴西國家隊效力75場，其中去年更曾在與摩洛哥的友誼賽中被賦予隊長一職。

卡塞米羅。（資料照，法新社）

而大咖球星球星頻頻未出現在名單上，總教練解釋熱蘇斯（Gabriel Jesus）在傷癒歸隊後表現不佳，在2024年效力兵工廠的整季所有比賽就只有1顆進球；而巴西隊史進球王內馬爾（Neymar）、理查利森雙雙因為傷勢關係無緣國家隊。

不過名單上也出現亮點，17歲的恩德里克（Endrick Felipe）再次受成人國家隊徵招，今夏成年後將轉往皇馬效力的他在幾個月前的友誼賽中表現出色，面對英格蘭比賽踢入全場唯一進球成功擊敗對手，另外在與西班牙的對戰中，同樣擁有進球的優異表現。

恩德里克。（資料照，美聯社）

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