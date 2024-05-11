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NBA季後賽》新控球之神也有鬼之三分！哈里伯頓創史上第5人偉業齊名柯瑞

2024/05/11 11:03

哈里伯頓。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽東部次輪G3，溜馬在自家主場以111：106擊敗尼克，避免遭到聽牌，溜馬「新空球之神」哈里伯頓（Tyrese Haliburton）今天繳出35分7助攻好表現，還飆進6記三分球，也創下聯盟紀錄。

哈里伯頓今上陣38分鐘，26投14中、三分球16投6中，攻下35分7籃板4助攻2抄截的全能成績。而他在上一戰也繳出34分、7顆三分球的成績單，連續兩場比賽繳出30分、6記三分彈。

根據聯盟紀錄，哈里伯頓成為史上第5位在季後賽「背靠背」繳出30分、6記三分的球員。前4人分別為柯瑞（Stephen Curry）、米契爾（Donovan Mitchell）、哈登（James Harden）與里拉德（Damian Lillard），其中柯瑞辦到過7次，米契爾為2次。

賽後記者會上，哈里伯頓表示自己在第四節扭到腳踝，並開玩笑說他「全身都是傷」，不過他也直言對手也有很多傷病，幸虧自己還年輕，他會好好休息以備戰下一場比賽。

而溜馬今天靠著奇兵內姆哈德（Andrew Nembhard）末節關鍵三分彈贏球，哈里伯頓也表示，當下他想著自己出手，但聽見尼克教頭希波鐸（Tom Thibodeau）示意球員包夾他，「我可能持球太久了，讓內姆哈德必須幫我拆炸彈，但他投進了關鍵一球，在我們最需要的時候站了出來。」

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