NBA季後賽》新控球之神也有鬼之三分！哈里伯頓創史上第5人偉業齊名柯瑞

〔體育中心/綜合報導〕NBA季後賽東部次輪G3,溜馬在自家主場以111:106擊敗尼克,避免遭到聽牌,溜馬「新空球之神」哈里伯頓(Tyrese Haliburton)今天繳出35分7助攻好表現,還飆進6記三分球,也創下聯盟紀錄。

哈里伯頓今上陣38分鐘,26投14中、三分球16投6中,攻下35分7籃板4助攻2抄截的全能成績。而他在上一戰也繳出34分、7顆三分球的成績單,連續兩場比賽繳出30分、6記三分彈。

根據聯盟紀錄,哈里伯頓成為史上第5位在季後賽「背靠背」繳出30分、6記三分的球員。前4人分別為柯瑞(Stephen Curry)、米契爾(Donovan Mitchell)、哈登(James Harden)與里拉德(Damian Lillard),其中柯瑞辦到過7次,米契爾為2次。

賽後記者會上,哈里伯頓表示自己在第四節扭到腳踝,並開玩笑說他「全身都是傷」,不過他也直言對手也有很多傷病,幸虧自己還年輕,他會好好休息以備戰下一場比賽。

而溜馬今天靠著奇兵內姆哈德(Andrew Nembhard)末節關鍵三分彈贏球,哈里伯頓也表示,當下他想著自己出手,但聽見尼克教頭希波鐸(Tom Thibodeau)示意球員包夾他,「我可能持球太久了,讓內姆哈德必須幫我拆炸彈,但他投進了關鍵一球,在我們最需要的時候站了出來。」

