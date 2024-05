MLB》大谷翔平15支二壘安勇冠全聯盟！ 道奇被敲再見安中斷7連勝

大谷翔平。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今日作客教士,日籍球星大谷翔平單場雙安、包括擊出1支二壘安打,但最終白忙一場,道奇在9下被阿拉耶茲(Luis Arraez)敲出再見安打,終場以1:2輸球,中斷7連勝。

兩隊上演超級投手戰,道奇強投葛拉斯諾(Tyler Glasnow)主投7局狂飆10K,僅在3局下半挨坎普沙諾(Luis Campusano)陽春砲掉1分;教士先發投手金恩(Michael King)繳出7局無失分11K神勇表現,兩人都無關勝敗。

大谷翔平首打席遭三振,第二打席敲出左外野安打,6上擊出一壘滾地出局,8上再度站上打擊區,當時球隊0:1落後、無人出局一壘有人,大谷對決松井裕樹上演「日本內戰」,最終大谷技高一籌掃出左外野二壘安打,擊球初速107.2英哩,大谷本季已累積15支二壘安勇冠全聯盟。

Shohei Ohtani hits his league-leading 15th double of the season pic.twitter.com/wr2r3axSMR