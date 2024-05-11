MLB》大谷翔平15支二壘安勇冠全聯盟！ 道奇被敲再見安中斷7連勝

大谷翔平。（法新社）
田兆崴 ／核稿編輯
〔體育中心／綜合報導〕道奇今日作客教士，日籍球星大谷翔平單場雙安、包括擊出1支二壘安打，但最終白忙一場，道奇在9下被阿拉耶茲（Luis Arraez）敲出再見安打，終場以1：2輸球，中斷7連勝。
兩隊上演超級投手戰，道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）主投7局狂飆10K，僅在3局下半挨坎普沙諾（Luis Campusano）陽春砲掉1分；教士先發投手金恩（Michael King）繳出7局無失分11K神勇表現，兩人都無關勝敗。
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大谷翔平首打席遭三振，第二打席敲出左外野安打，6上擊出一壘滾地出局，8上再度站上打擊區，當時球隊0：1落後、無人出局一壘有人，大谷對決松井裕樹上演「日本內戰」，最終大谷技高一籌掃出左外野二壘安打，擊球初速107.2英哩，大谷本季已累積15支二壘安勇冠全聯盟。
Shohei Ohtani hits his league-leading 15th double of the season pic.twitter.com/wr2r3axSMR— MLB （@MLB） May 11, 2024
大谷的長打幫助球隊攻佔得點圈，下一棒佛里曼（Freddie Freeman）送上高飛犧牲打，道奇1：1扳平戰局。
教士9下攻勢再起，面對道奇牛棚投手葛洛佛（Michael Grove），首名打者坎普沙諾敲出二壘安打，1出局後阿拉耶茲把握住機會當英雄，成功擊出中外野再見安打，幫助球隊2：1險勝道奇，成為贏球功臣。
大谷翔平全場4打數敲2安，吞下1次三振，賽後打擊率為0.359。
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