晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

北武跆拳道聯隊初試啼聲 澎湖中小學聯運勇奪15金

2024/05/11 12:11

北武聯隊初次成軍，出賽澎湖中小學聯運一鳴驚人。（許祿寶提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕創造離島吉貝跆拳奇蹟的金牌教練許祿寶，去年舉辦首度離島全國性北武盃跆拳道錦標賽後，由離島延伸至澎湖本島，在澎湖本島成立北武聯隊，初次成軍參加中小學跆拳道錦標賽就一鳴驚人，18人勇奪15金，幾乎人人有獎，埋下澎湖未來奧運奪牌的希望。

人民保母退休的許祿寶，因在吉貝派出所結束警察生涯公職，因此發願在離島吉貝義務散播跆拳道的種子，並成立北武跆拳道，去年更首度舉行離島全國姓錦標賽，在各界支持下順利完成，打響北武跆拳名號，引起澎湖本島各學校矚目，掀起搶人大戰，許祿寶在完成歷史性任務，並考慮推廣普及性，逐漸將重心轉移至澎湖本島。

今年澎湖縣中小學跆拳道錦標賽，北武聯隊成軍以來首次出擊，包括湖西國小8人5金、嵵裡國小7人6金、文澳國小3人4金，成績相當良好，18人勇奪15面金牌，組成閃亮亮的金牌陣容。

金牌隊伍包括嵵裡國小品勢成績陳詩云、唐鋒、陳鈺杰、陳宥熹、陳苾芊、對練成績中年級組27公斤級：陳鈺杰；文澳國小品勢成績：陳宇緹、王栩㠙、對練成績：陳宇緹、洪御齊；湖西國小品勢成績：陳定玹、郭晨熙、吳柏呈、對練金牌：許騰允、吳柏呈，其中嵵裡國小成立半年餘，第一次參加比賽（校長翁安名）。

北武聯隊十八人十五面金牌，組成金牌聯隊。（許祿寶提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。