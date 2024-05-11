北武跆拳道聯隊初試啼聲 澎湖中小學聯運勇奪15金

北武聯隊初次成軍，出賽澎湖中小學聯運一鳴驚人。（許祿寶提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕創造離島吉貝跆拳奇蹟的金牌教練許祿寶，去年舉辦首度離島全國性北武盃跆拳道錦標賽後，由離島延伸至澎湖本島，在澎湖本島成立北武聯隊，初次成軍參加中小學跆拳道錦標賽就一鳴驚人，18人勇奪15金，幾乎人人有獎，埋下澎湖未來奧運奪牌的希望。

人民保母退休的許祿寶，因在吉貝派出所結束警察生涯公職，因此發願在離島吉貝義務散播跆拳道的種子，並成立北武跆拳道，去年更首度舉行離島全國姓錦標賽，在各界支持下順利完成，打響北武跆拳名號，引起澎湖本島各學校矚目，掀起搶人大戰，許祿寶在完成歷史性任務，並考慮推廣普及性，逐漸將重心轉移至澎湖本島。

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今年澎湖縣中小學跆拳道錦標賽，北武聯隊成軍以來首次出擊，包括湖西國小8人5金、嵵裡國小7人6金、文澳國小3人4金，成績相當良好，18人勇奪15面金牌，組成閃亮亮的金牌陣容。

金牌隊伍包括嵵裡國小品勢成績陳詩云、唐鋒、陳鈺杰、陳宥熹、陳苾芊、對練成績中年級組27公斤級：陳鈺杰；文澳國小品勢成績：陳宇緹、王栩㠙、對練成績：陳宇緹、洪御齊；湖西國小品勢成績：陳定玹、郭晨熙、吳柏呈、對練金牌：許騰允、吳柏呈，其中嵵裡國小成立半年餘，第一次參加比賽（校長翁安名）。

北武聯隊十八人十五面金牌，組成金牌聯隊。（許祿寶提供）

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