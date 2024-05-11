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NBA季後賽》約基奇拿24分準大三元 金塊G3打爆灰狼拒絕被聽牌

2024/05/11 12:20

約基奇與灰狼。（今日美國）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕過去2戰進攻表顯低迷的金塊今天火力噴發，年度MVP約基奇（Nikola Jokic）繳24分、14籃板、9助攻準大三元，先發5人得分達雙位數，在客場以117：90 打爆灰狼，在西部季後賽次輪追成1：2，避免落入被聽牌的危機。

灰狼在系列賽前2戰都飆破百分，也成功在金塊主場踢館，本季季後賽拿下6連勝，氣勢銳不可當。

但火力充沛的灰狼今回到自家主場的進攻能量不如過往，上半場只有39.5％投籃命中率，湯斯（Karl-Anthony Towns）的12分最高，愛德華茲（Anthony Edwards）拿9分。

金塊今天重整旗鼓，團隊投籃準星有53.8％，穆雷（Jamal Murray）拿18分，小波特（Michael Porter Jr.）得12分，約基奇7分、9籃板、6助攻，第二節最大領先達20分，上半場打完以56：41力壓灰狼。

第三節完全看約基奇表演，他進攻有裡有外，拿13分還有3籃板、3助攻，A. A.戈登（Aaron Gordon）投進3顆三分球、進帳11分，決勝節也繼續在進攻端重創對手，全場最大差距達34分，讓灰狼主場都變成圖書館。

金塊前2場得分沒破百，場均只有89.5分進帳，但今天火力大放送，團隊命中率破5成，三分球29投14中，約基奇有24分、14籃板、9助攻、3抄截、3阻攻的全面數據，穆雷拿24分，小波特轟進4顆三分球拿21分，先發5人得分都達雙位數。

至於灰狼的外線準星僅30.3％，愛德華茲15投8中拿19分、6籃板、5助攻，湯斯拿14分，另有2人得10分。

愛德華茲（左）。（今日美國）

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