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MLB》太狂！台裔混血好手代打場內轟 寫隊史123年罕見壯舉（影音）

2024/05/11 12:58

費爾柴德代打敲出場內全壘打。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅人客場對上巨人，台裔混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）在比賽後段上場代打，靠著自身拚勁與閃電般的速度，敲出一發代打場內全壘打，幫助紅人添加保險分，終場紅人以4：2擊敗巨人，費爾柴德也寫下隊史難得紀錄。

費爾柴德在8局上半3：2領先時上場代打右外野手弗萊利（Jake Fraley），面對巨人左投E.米勒（Erik Miller），費爾柴德逮中一顆98.8英哩紅中速球，敲出左外野深遠安打，只見費爾柴德全力加速，就這樣衝回本壘，形成代打場內全壘打，更幫助紅人多添1分保險分。

根據數據指出，這僅僅是紅人隊史自1901年以來第3發「代打場內全壘打」，上一次敲出「代打場內全壘打」的紅人打者，要追溯至1977年的薩默斯（Champ Summers），費爾柴德這發稀有的代打場內轟，也讓自己載入史冊。

值得一提的是，紅人在2013至2022年球季從未出現任何一發場內全壘打，這之間歷經了1730場比賽。然而在近兩個球季，紅人就出現3發場內全壘打，分別由佛里朵（TJ Friedl）、克魯茲（Elly De La Cruz）與費爾柴德所擊出。

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