艾斯特維茲。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕天使今日嚴重熄火,終場以1:2不敵皇家,苦吞2連敗,跌回美聯西區爐主。

此役先馳得點的是天使,5局下半阿德爾(Jo Adell)敲出中外野陽春砲,本季第6轟出爐,擊球初速111.9英哩、飛行距離436英呎,但這也是他們今日唯一1分。

皇家前8局得分掛蛋,不過在9上成功突破天使終結者艾斯特維茲(Carlos Estevez),1出局後梅蘭德茲(MJ Melendez)敲出安打點燃攻勢,下一棒佛雷澤(Adam Frazier)掃出右外野全壘打,本季首轟就是逆轉2分砲,幫助球隊扭轉戰局。

天使9下反撲未果,最終就以1分之差飲恨輸球。天使近10戰僅拿3勝,目前整體戰績14勝25敗,跌至美聯西區墊底。

