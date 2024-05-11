小小英雄運動會 萌娃主場拉大人運動

2024中華奧會第二屆小小英雄運動會」今（11）、明兩日在台北和平籃球館舉行。（記者方賓照攝）

〔記者何玉華／台北報導〕「2024中華奧會第二屆小小英雄運動會」今（11）、明兩日在台北和平籃球館舉行，共規劃12項運動競賽與體驗，今早開幕儀式有超過600名3至6歲的小小運動選手參加，台北市長蔣萬安應邀帶著「二寶」出席，身體力行將對體育的愛好向下扎根，響應中華奧會主席林鴻道說的「小手拉大手，一起運動」。

「第二屆小小英雄運動會」由台北市政府體育局及中華奧林匹克委員會共同主辦，由全中運四位跆拳道品勢青少年選手林冠佑、謝忞祐、蔡語嫣及沈芊雯擔任會旗舉旗手，帶領小小運動員們進場，並由林鴻道、行政院副院長鄭文燦、體育署主秘呂忠仁、蔣萬安、立委王世堅、台北市議會議長戴錫欽與小小運動員代表一起點燃聖火。

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蔣萬安不斷安撫著緊貼在身邊的二寶，直到兩人一起下場示範踢足球，睡醒後始終面無表情的二寶終於笑出聲；蔣萬安致詞時笑稱，感謝林鴻道邀請「二寶」參與，讓兒子體驗難得的奧會規格，他也可分擔太太照顧幼兒的工作，應該是最好的母親節禮物。他希望小小選手們能在兩天的活動中培養成熟心智及運動家精神，並引領爸媽、阿公阿媽全家動起來。

林鴻道表示，希望孩子們盡情享受運動的快樂，盡情表現、認識新朋友、學習彼此尊重，貫徹「卓越、友誼、尊重」的活動宗旨，並從小養成運動習慣，為國家種下未來奧運夢想的種子，同時小手拉大手，全家起養成規律運動習慣。

台北市長蔣萬安帶著二寶出席「2024中華奧會第二屆小小英雄運動會」。（記者方賓照攝）

台北市長蔣萬安帶著二寶出席「2024中華奧會第二屆小小英雄運動會」。（記者方賓照攝）

台北市長蔣萬安帶著二寶出席「2024中華奧會第二屆小小英雄運動會」開幕儀式，二寶一直緊抱著爸爸大腿。（記者方賓照攝）

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