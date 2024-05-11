MLB》伸卡球超失控大開劇場！洋基終結者曝防禦率仍是「0.00」關鍵

洋基終結者霍姆斯驚險救援成功。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今以2：0險勝光芒，當家終結者霍姆斯（Clay Holmes）拿下本季第12次救援成功，並列聯盟最多，然而他今天關門的過程讓人捏出一把冷汗，賽後他也坦言，自己的主戰球路伸卡球，今天發揮地很不理想。

霍姆斯在9局下登板救援，他一上場就保送狄亞茲（Yandy Díaz），接著三振阿羅薩雷納（Randy Arozarena），但又保送J.洛爾（Josh Lowe），隨後再三振佩瑞德茲（Isaac Paredes），此時的霍姆斯已經用了25顆球。

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2出局一、二壘有人情況下，霍姆斯被代打的申頓（Austin Shenton）敲出安打形成滿壘，所幸他及時回穩，用滑球三振掉德盧卡（Jonny DeLuca），驚險收下救援成功。此役霍姆斯投1局就用了34球，僅有18顆好球，投出3次三振、2次保送，沒有失分，本季17.1局防禦率依舊是0.00。

霍姆斯賽後表示，滑球是他今年表現非常好的武器，「我認為今天是我必須更依賴滑球的情況之一，伸卡球的位移都還在，只是我今天沒辦法像以往一樣把它控好，有時它們能削進好球帶邊緣，有時無法，因此我今天不得不多用滑球。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）在當時已經請另一位後援大將漢彌爾頓（Ian Hamilton）在牛棚熱身，不過他表示，自己只會在霍姆斯的用球數爆表的情況下才會換投。儘管最終霍姆斯還是投了多達34球，但布恩說，「我很相信他，也願意再給他一個打者的機會。」

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