晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》伸卡球超失控大開劇場！洋基終結者曝防禦率仍是「0.00」關鍵

2024/05/11 13:36

洋基終結者霍姆斯驚險救援成功。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今以2：0險勝光芒，當家終結者霍姆斯（Clay Holmes）拿下本季第12次救援成功，並列聯盟最多，然而他今天關門的過程讓人捏出一把冷汗，賽後他也坦言，自己的主戰球路伸卡球，今天發揮地很不理想。

霍姆斯在9局下登板救援，他一上場就保送狄亞茲（Yandy Díaz），接著三振阿羅薩雷納（Randy Arozarena），但又保送J.洛爾（Josh Lowe），隨後再三振佩瑞德茲（Isaac Paredes），此時的霍姆斯已經用了25顆球。

2出局一、二壘有人情況下，霍姆斯被代打的申頓（Austin Shenton）敲出安打形成滿壘，所幸他及時回穩，用滑球三振掉德盧卡（Jonny DeLuca），驚險收下救援成功。此役霍姆斯投1局就用了34球，僅有18顆好球，投出3次三振、2次保送，沒有失分，本季17.1局防禦率依舊是0.00。

霍姆斯賽後表示，滑球是他今年表現非常好的武器，「我認為今天是我必須更依賴滑球的情況之一，伸卡球的位移都還在，只是我今天沒辦法像以往一樣把它控好，有時它們能削進好球帶邊緣，有時無法，因此我今天不得不多用滑球。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）在當時已經請另一位後援大將漢彌爾頓（Ian Hamilton）在牛棚熱身，不過他表示，自己只會在霍姆斯的用球數爆表的情況下才會換投。儘管最終霍姆斯還是投了多達34球，但布恩說，「我很相信他，也願意再給他一個打者的機會。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。