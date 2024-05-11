MiLB》猛！「台灣怪力男」李灝宇夯長打 狂掃4打點平旅美生涯最高（影音）

李灝宇。（取自推特）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎隊2A的「台灣怪力男」李灝宇，今天有長打演出，單場狂掃4分打點，追平旅美生涯最高紀錄。

今日對戰巨人2A，李灝宇打第3棒守二壘，首打席敲出游擊滾地形成雙殺，3下第二打席李灝宇把握住得點圈機會，敲出中外野安打建功，一棒帶有2分打點，助隊擴大領先優勢。

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5下再度站上打擊區，當時無人出局一二壘有人，李灝宇掃出左外野清壘二壘安打，可惜搶攻三壘時遭觸殺出局。李灝宇7下遭到三振，8下第五打席敲出游擊滾地出局，終場老虎2A以8：0大勝。

李灝宇全場5打數敲2安，進帳4分打點追平旅美生涯單場最高，吞下1次三振，賽後打擊率為0.250。

Hao-Yu Lee with a double that he tries to extend into a triple that scores two more runs as Erie is now up 5-0. That's Lee's 9th double of the season. pic.twitter.com/AnhW1FsfOV — Tigers ML Report （@tigersMLreport） May 10, 2024

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