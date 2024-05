MiLB》猛！「台灣怪力男」李灝宇夯長打 狂掃4打點平旅美生涯最高（影音）

李灝宇。(取自推特)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕效力老虎隊2A的「台灣怪力男」李灝宇,今天有長打演出,單場狂掃4分打點,追平旅美生涯最高紀錄。

今日對戰巨人2A,李灝宇打第3棒守二壘,首打席敲出游擊滾地形成雙殺,3下第二打席李灝宇把握住得點圈機會,敲出中外野安打建功,一棒帶有2分打點,助隊擴大領先優勢。

5下再度站上打擊區,當時無人出局一二壘有人,李灝宇掃出左外野清壘二壘安打,可惜搶攻三壘時遭觸殺出局。李灝宇7下遭到三振,8下第五打席敲出游擊滾地出局,終場老虎2A以8:0大勝。

李灝宇全場5打數敲2安,進帳4分打點追平旅美生涯單場最高,吞下1次三振,賽後打擊率為0.250。

Hao-Yu Lee with a double that he tries to extend into a triple that scores two more runs as Erie is now up 5-0. That's Lee's 9th double of the season. pic.twitter.com/AnhW1FsfOV