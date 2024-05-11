中職》兄弟菜鳥游擊楊祥禾打擊率跌破1成 平野惠一不換人有原因

中信兄弟游擊手楊祥禾。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕中信兄弟菜鳥游擊手楊祥禾近4戰13打數無安打、打擊率跌破1成，今天對富邦悍將賽前，中信總教練平野惠一在場邊用道具輔助教學，為他調整打擊，他強調，「阿坤不在的這段期間，祥禾真的幫球隊很大的忙。」

江坤宇從上月14日缺陣，那天中信讓林瑞鈞頂替1場先發游擊，接著由菜鳥楊祥禾擔任不動游擊，連同今天對富邦扛八棒游擊，已連續16場先發，守備表現中規中矩，但打擊低潮中，本季打擊率剩下0.087，但平野惠一暫不考慮讓也能守游擊的岳東華頂替，希望讓他有更多經驗。

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平野強調，楊祥禾先做好守備和跑壘，接下來才是打擊，「我們想培養阿坤之後的主戰游擊，當然之後岳東華去守不是不可能，但在『阿坤』回來之前，我會繼續用祥禾，不是每個人都有這樣的一軍經驗。」

平野認為，楊祥禾就算打擊沒有貢獻，也是能用短打推進跑者，也看得出來他很想選保送，儘可能上壘，更不用說守備有安定感，他身為一個新人，在這麼多學長裡占有一席位置，不需要覺得有什麼壓力，應該抬頭挺胸上場努力。

中信能守游擊的張仁瑋、潘志芳等人都在傷兵名單，張士綸尚未註冊60人名單，倚靠楊祥禾撐大局，平野強調，岳東華並非正游擊，最好的位置是二壘，最近拉上來的林志綱本身也並非正游擊，「我們必須培養新生代的游擊手。」

平野認為，與其要求祥禾趕快打出來，應是要求受傷的人趕快歸隊，也希望其他人看見祥禾的竄起而有危機意識，「且在祥禾之前，還有很多打者需要更優先拉抬打擊率。」賽前平野就不只指導楊祥禾，另外也給詹子賢、岳東華等人建議。

「打擊本來就不是那麼容易。」平野強調，楊祥禾確實課題多，包括揮棒速度比較慢，但他要先把身體練壯一點，球團內部有很多人在協助營養攝取，「希望大家別用明星選手的標準去看，而是要將他看作是個可能性無限大的新人。」

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