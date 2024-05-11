MLB》為何不敬遠2屆打擊王？ 道奇主帥坦言「只能挑選毒藥」

阿拉耶茲敲出再見安打。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今遭到教士新同學、2屆打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez）敲出再見安打，以1：2飲恨。賽後談到該打席為何不選擇敬遠阿拉耶茲，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也解釋原因。

道奇9局下派出葛洛佛（Michael Grove），他讓名打者坎普沙諾（Luis Campusano）敲出二壘安打，儘管成功解決金河成，但面對打擊技巧高超的阿拉耶茲，葛洛佛失投速球被逮個正著，讓阿拉耶茲敲出中間方向再見安打。

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賽後談到為何不敬遠阿拉耶茲，羅伯斯表示，葛洛佛本季對左打的被打擊率為0.130，對右打為0.291，考量到下一棒是右打的小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），因此決定抓左打的阿拉耶茲。

「我只是覺得，如果我們能夠謹慎應付阿拉耶茲，就有機會面對接下來的小塔提斯。」羅伯斯說道，「這種情況你似乎只能挑選毒藥（pick your poison，意旨作出兩難抉擇），但我們沒有成功。」

道奇多名主力牛棚投手近期都受到傷病困擾，羅伯斯也決定在9局下派出葛洛佛後援，儘管最終他沒能守住比賽，但羅伯斯強調，「你必須繼續相信這些球員，不斷磨練他們，讓他們持續累積經驗。」

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