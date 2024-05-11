提社區棒球大聯盟 林俊憲：台南市下一棒讓世界看見台南棒球

立委林俊憲（右3）提出社區棒球大聯盟概念，強調台南市下一棒會讓世界看見台南棒球。（林俊憲提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕2024年台南市議長盃反詐騙社區棒球跨齡交流賽今日熱鬧登場。本次活動結合反詐騙宣導，推廣行政院訂定「反詐友善新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」；立委林俊憲也提出「社區棒球大聯盟」構想表示，台南市下一棒也會是讓全國，乃至世界看見台南棒球的強棒。

林俊憲受訪時表示，台南三級棒球政策，是準總統賴清德時任台南市長時提出的政策，奠定基層棒球培育及三級銜接制度，而自己也在國會為台南爭取諸多爭取棒球場興建及壘球場設施改善，相信傳承賴清德市長與黃偉哲市長的努力，台南下一棒也會是讓全國，乃至世界看見台南棒球的強棒。

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林俊憲說，本次活動看見社區棒球的蓬勃發展，而南英商工校友、現服務於日本職棒宋家豪就是出身於社區軟式棒球，社區棒球在三級棒球中培育的重要性不言而喻，也是台南走向台灣棒球首都的重要角色。為擴大社區棒球的凝聚力，林俊憲提出「社區棒球大聯盟」構想，由如本次承辦單位南英商工等棒球重點學校為輔導平台，加上市府資源挹注，形成覆蓋全市的大聯盟，固定舉行交流賽，廣增棒球運動人口，由市府作為社區軟式棒球的最佳後盾。

市議員郭鴻儀表示，自己出身棒球名校嘉義農專，棒壘球運動一直都是自己的最愛，從選手到教練，也帶領過球隊爭戰各類盃賽，深刻了解選手基礎教育與培養非常重要。承辦本項交流賽的南英商工，是台南棒球的傳統名校，為國家培養出許多傑出旅外及國內的職棒好手，如郭泓志、胡金龍、宋家豪、林哲瑄、林安可、林振瑋等選手。

南英商工除本校球隊的培訓，現在跨足輔導社區棒球，在市府替育局指導下，承接規劃社區棒球交流賽事及納編輔導教練機制，也正式成立軟式棒球隊建立與社區棒球隊的戰訓培育教育交流平台，協助永續培訓工程，這是相當不容易也很辛苦的成就，自己要代表市民與台南市三級棒球向校方表示感謝。

郭鴻儀表示，相比一般的賽事，本次比賽的重點除交流賽，更著重於賽事後進行教學回饋，強化跨齡棒球選手訓練及技術層面，是相當特殊的培訓模式，期盼未來規模能更加擴大，參加的隊伍能更多，共同推廣基層三級棒球計畫。

2024年台南市議長盃反詐騙社區棒球跨齡交流賽今日熱鬧登場。（林俊憲提供）

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