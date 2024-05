大谷翔平差點與教士一壘手柯朗沃斯相撞。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日籍球星大谷翔平今天在6上第三打席,差點與教士一壘手柯朗沃斯(Jake Cronenworth)相撞,而大谷的「紳士舉動」被讚爆。

當時大谷翔平敲出一壘方向滾地球,教士一壘手柯朗沃斯把球攔下後選擇自踩壘包刺殺大谷,但險些整個人與全力衝刺的大谷撞在一起,雖然「車禍」沒有發生,但大谷的右手還是被撞了一下。

而在事發當下,大谷馬上轉身關心柯朗沃斯,還豎起大拇指確認對手有沒有受傷,大谷第一時間的「紳士舉動」全被鏡頭捕捉。

大谷的「紳士舉動」成為討論焦點,球迷紛紛盛讚大谷,也有人憂心表示:「希望大谷沒有受傷」、「好擔心右手」。

Shohei Ohtani is so polite

But is his right hand ok?

大谷くん、交錯しそうになっても、丁寧に謝る

そして手は大丈夫⁇ pic.twitter.com/UNfZF6lBBQ