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棒球》屏東潮州棒球場啟用 逐步打造日、韓選手移訓基地

2024/05/11 15:44


屏東潮州棒球場啟用，風雨牛棚完善。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣政府近年推展運動不遺餘力，繼潮州的國際滑輪溜冰場外，再打造一座兼具社區使用、賽事辦理及移訓基地等功能的多用途球場，屏東紅尾隊與在地美和科技大學棒球隊，為球場揭幕進行球場首場友誼賽，屏東縣長周春米強調，期待將屏東打造成日、韓選手移訓基地。

潮州棒球場獲中央補助四千餘萬，總工程費為八千七百餘萬，除有一座標準規格球場外，周邊設置球員休息區、裁判休息區、牛棚、攔球網及無障礙廁所及親子廁所等設施，設計過程中還有專業教練進場協助建議與提出改善意見，讓潮州棒球場場地設備更為完善，給當地一座標準、安全與舒適的棒球場。

屏東潮州棒球場啟用，縣長周春米盼打造成日韓選手春訓基地。（記者蔡宗憲攝）

周春米表示，除了宣示球場正式啟用外，後續將爭取更多棒球賽事至屏東舉辦，提供更多在地選手對外交流機會，期待將屏東打造成日、韓選手移訓之基地，發展在地的棒球運動產業。

屏東縣政府體育發展中心表示，潮州棒球場為公墓轉型的良好典範，感謝潮州鎮公所先行處理土地前置作業，使得後續棒球場建置工程得以順利進行，成為推展本縣棒球運動的一個新里程碑，除啟用的潮州棒球場外，屏東縣國際棒球場將於今年動土，期望透過硬體設施建置大幅帶動屏東縣的運動風氣，讓運動形成生活文化，打造成為一座喜歡運動，充滿正能量的希望城市。

屏東潮州棒球場啟用，為公墓轉型的良好典範。（記者蔡宗憲攝）

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