MLB》對觀眾席正妹一見鍾情 道奇強投用「直球對決」認識女友

道奇強投葛拉斯諾。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天主投7局狂飆10次三振，僅失掉1分，另有2次保送，道奇最後被教士新同學、兩屆打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez）敲再見安，讓道奇以1比2吞敗，中止近期的7連勝。現場轉播單位也介紹葛拉斯諾如何認識現任女友梅根‧莫菲（Meghan Murphy）的趣味方式。

現場轉播單位《SportsNet LA》主播介紹，葛拉斯諾當時效力光芒隊的時候，看到觀眾席上一名女子，他請球隊攝影師「放大」這位女子，認為對方非常可愛，並在一顆球上寫著自己的電話號碼，再把球丟給這位女子。

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隔天這位女子也到球場看球，並丟了一顆寫上自己的電話號碼給葛拉斯諾，還寫說，「你該傳訊息給我。」接著雙方就開始交往。

葛拉斯諾先前受訪曾表示，他與女友梅根‧莫菲相識是在2021年光芒隊時期，「我看到一個女孩很可愛，我請球隊攝影師放大她，這聽起來很怪，但她很純真，有一種鄰家女孩的樣子，因此我把自己的電話號碼寫在球上，並丟給她，要她發訊息給我，結果下一場比賽，她丟給我一顆有寫著電話號碼的球，並要我發訊息給她。」

葛拉斯諾坦承，「我原本沒有抱什麼期望，但後來我見到她，發現她很棒，個性很好

、喜歡旅行，也很有趣，所以相處起來非常容易。這也是我第一次把電話號碼寫在球上給別人，我還覺得她可能不相信我。」

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