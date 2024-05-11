遭職棒球隊解約李姓球員 大學時期性侵女友遭判刑1年8月緩刑3年

職棒樂天桃猿李姓自主培訓球員大學時期性侵女友，南投地院日前將他判刑1年8月，宣告緩刑3年，而球隊知道後已宣布與其解約。（記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕遭職棒樂天桃猿解約的自主培訓練球員李重儀，前年11月女友與他在大學棒球場旁談判分手，他以蚊子多為由邀對方到健身房談，卻強制性交得逞，他一開始否認，到法庭時才坦承，並賠償84萬元求得和解，南投地院日前以強制性交罪名，判刑1年8月，宣告緩刑3年，但因此遭球團解約。

南投地院判決書指出，李重儀在前年11月中旬，當時的女友要跟他分手，當天晚上來到大學棒球場旁健身房外，兩人談判分手問題，李男指外面蚊子多，指帶女友上健身房2樓，當時裡面沒有其他人，他要脫女友的衣褲，女方明確表示不要並以手抓褲子，李重儀仍強脫乙女外衣、內衣、外褲，惟該女正值生理期，女方以手抵住李的身體，但李男仍強按住女子，使該女對其口交，強制性交得逞。

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法官在判決書中表示，考量李男犯案時為大學在學學生，與提告的女子是男女朋友，在開庭審理過程中，李已與女方達成和解，賠償84萬元，而女方也表示願意接受李的道歉，並原諒他。

法官審酌李男經此偵審程序及罪刑宣告，應能知所警惕，而無再犯之虞，判處1年8月的有期徒刑，以暫不執行為適當，因此宣告緩刑3年。

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