奧運》戴資穎等4人四度參賽力拚首金 BWF公布3外卡、女單增難民選手

戴資穎。（資料照，Badminton photo提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯近日公布巴黎奧運完整參賽名單，台灣一姐戴資穎等4名女單好手4度出征五環殿堂，女單更多了一名外卡球員拉扎克（Fathimath Nabaaha Abdul Razzaq）和難民代表隊成員Dorsa Yavarivafa。

BWF官網今天公布巴黎奧運羽球項項目完整參賽名單，男單共有41人參賽，分成13組，女單有39人參賽，同樣分成13組，男雙、女雙和混雙各有16對選手。巴黎奧運3名外卡人選分別是男單的尼泊爾達哈爾（Prince Dahal）、蘇利南奧普提（Soren Opti），這是他第3度參加奧運，上屆東京奧運因出發前兩次檢測都是陽性，決定退出賽事。女單的則是馬爾地夫女將拉扎克，東奧也曾獲得外卡資格。另外女單還多了一名難民代表團成員Dorsa Yavarivafa。

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BWF也指出，台灣戴資穎、泰國依瑟儂、美國李文珊和比利時譚蓮妮都是4度參加奧運，男單的瓜地馬拉37歲老將科登（Kevin Cordon）和西班牙38歲好手阿維安（Pablo Abián）都是奧運五朝元老。

台灣在羽球項目包括單打戴資穎、周天成、東奧男雙金牌得主李洋／王齊麟、葉宏蔚／李佳馨都獲得巴黎奧運門票。本季也是小戴生涯的最後一舞，將力拚生涯首面奧運金牌。

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