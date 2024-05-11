晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

奧運》戴資穎等4人四度參賽力拚首金 BWF公布3外卡、女單增難民選手

2024/05/11 17:16

戴資穎。（資料照，Badminton photo提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯近日公布巴黎奧運完整參賽名單，台灣一姐戴資穎等4名女單好手4度出征五環殿堂，女單更多了一名外卡球員拉扎克（Fathimath Nabaaha Abdul Razzaq）和難民代表隊成員Dorsa Yavarivafa。

BWF官網今天公布巴黎奧運羽球項項目完整參賽名單，男單共有41人參賽，分成13組，女單有39人參賽，同樣分成13組，男雙、女雙和混雙各有16對選手。巴黎奧運3名外卡人選分別是男單的尼泊爾達哈爾（Prince Dahal）、蘇利南奧普提（Soren Opti），這是他第3度參加奧運，上屆東京奧運因出發前兩次檢測都是陽性，決定退出賽事。女單的則是馬爾地夫女將拉扎克，東奧也曾獲得外卡資格。另外女單還多了一名難民代表團成員Dorsa Yavarivafa。

BWF也指出，台灣戴資穎、泰國依瑟儂、美國李文珊和比利時譚蓮妮都是4度參加奧運，男單的瓜地馬拉37歲老將科登（Kevin Cordon）和西班牙38歲好手阿維安（Pablo Abián）都是奧運五朝元老。

台灣在羽球項目包括單打戴資穎、周天成、東奧男雙金牌得主李洋／王齊麟、葉宏蔚／李佳馨都獲得巴黎奧運門票。本季也是小戴生涯的最後一舞，將力拚生涯首面奧運金牌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。