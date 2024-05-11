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日職》太狂！ 「筒神」關鍵一轟 助落後7分的橫濱上演超神逆轉秀

2024/05/11 17:43

筒香嘉智。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕橫濱DeNA今天在主場迎戰阪神虎，橫濱一度以2比9落後，卻在比賽中、後段追分並上演大逆轉，從美職回歸日職的筒香嘉智在第8局敲超前陽春砲，幫助橫濱克服最多7分落後，最後以11比9逆轉擊敗中央聯盟龍頭阪神虎。

阪神虎第2局靠木浪聖也適時安、近本光司二壘安打，單局進帳3分。橫濱打線在2局下靠佐野恵太的長打、以及京田陽太的滾地球護送，追回2分。阪神虎第3局先靠佐藤輝明、井上廣大的適時安拿2分，接著近本光司擊出滿貫彈，阪神單局灌進6分，讓橫濱陷入2比9的落後。

橫濱打線在第4局追回1分，第5局橫濱單局敲5安，包含佐野恵太、京田陽太的適時安在內，單局追回4分，橫濱追至7比9。

第8局下阪神推出明星左投岩崎優後援，橫濱外野手蝦名達夫先敲兩分砲追平，接著該半局2出局後，筒香嘉智揮出右外野陽春砲，幫助橫濱以10比9超前比數。雖然阪神換右投岡留英貴後援，下一棒的橫濱球星牧秀悟也敲陽春彈添加保險分，橫濱最後逆轉贏得比賽。

今年原本待在美職巨人隊小聯盟的筒香嘉智，他在4月中回歸橫濱並簽下3年合約。筒香嘉智目前在一軍出賽4場，就擊出2轟、進帳5分打點，打擊率為3成33。

橫濱投手山崎康晃後援1局無失分，摘本季首勝。終結者森原康平投1局無失分，收今年第8次救援成功；岩崎優後援0.2局失3分，吞本季首敗。

筒香嘉智開轟影片請點此

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