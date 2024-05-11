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PLG》強森30分做白工！衛冕軍勇士瀕臨淘汰 國王晉級季後賽

2024/05/11 17:11

夢想家林俊吉。（球團提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕衛冕軍勇士今踢館夢想家勇士主場，雖然洋將強森拿下30分，不過塞瑟夫陷入犯規麻煩，終場以81：85敗下陣來，在勇士輸球後，國王確定成為本季第三支晉級季後賽的球隊。

夢想家開賽靠「小跑車」林俊吉帶領拉出一波12：5的攻勢，強森以及洪楷傑輪番得手助勇士努力拉近差距，夢想家打完首節取得6分領先，林俊吉4投4中獨得12分。

盧冠良在第二節加入阿吉的行列也跳出來開火，幫助東道主夢想家將分差拉開至雙位數，富邦塞瑟夫在節末因不滿裁判尺度情緒相當激動，前兩節就累積4犯、陷入犯規麻煩，不過強森以及泰勒兩位洋將努力穩住陣腳，打完上半場勇士以43：49落後，強森及洪楷傑都是11分進帳，林俊吉轟下19分。

富邦勇士強森。（球團提供）

林俊吉在第三節開局持續在進攻端穿針引線，此節還發生麥卡洛獲得兩罰機會、但只罰一次後全體球員就回防的烏龍，他雖然最後兩罰都落空，不過隨即上演灌籃秀，幫助夢想家取得58：45領先，只是接下來夢想家在林俊吉不在場上時，陷入嚴重得分荒，將近7分鐘沒有得分，讓勇士追到58：61，進入決勝節前僅剩3分落後。

富邦末節得分集中在泰勒與強森身上，夢想家在林俊吉回歸後進攻順暢不少，泰勒在倒數3分42秒三分彈破網幫助富邦追到77：77，塞瑟夫在關鍵階段犯滿離場，夢想家方面也是靠洋將挺身而出，吉爾貝克和麥卡洛連續上籃得手，助隊取得82：79領先。盧冠良此時被吹犯規，強森3罰2中追到1分差，接著富邦也兩度被響哨，麥卡洛兩度獲得罰球機會，4罰3中，夢想家終場就以85：81收下勝利。

夢想家吉爾貝克。（球團提供）

富邦勇士洪楷傑。（球團提供）

富邦勇士林志傑。（球團提供）

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