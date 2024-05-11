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桌球》自由盃連闖7關 虎林國小勇奪隊史首座全國冠軍

2024/05/11 17:15

虎林國小在教練黃煜軒（右）率領下奪下自由盃男生10歲組冠軍。（
黃煜軒提供）

〔記者許明禮／台北報導〕113年自由盃國小組團體桌球錦標賽正在雲林縣北港鎮立體育館熱戰，去年在男生10歲組分組預賽就出局的新竹市虎林國小A隊，今年脫胎換骨連闖7關，最後在冠軍戰以3:1力退桃園市林森國小，奪下隊史首座全國賽冠軍。

虎林國小教練黃郁軒表示，今年他們參加很多比賽，總結修正了一些缺點後，進步很多，尤其今年自由盃採取4人5分制，對他們相對有利。

虎林「4虎將」配置齊全，除了右手持拍的兩大主力黃贊恩、周晉加，加上左手握拍的劉睿展和削球選手許鎛恩，戰力相當平均。

進入決賽後，虎林前兩輪遭遇台中北勢國小和北市民權國小都激戰至第5點才以3:2險勝，也給選手很大的信心，8強戰再以直落三擊退澎湖石泉國小。

愈戰愈勇的虎林國小，4強賽以3:1扳倒苗栗照南國小，最終戰再力克林森國小，完成不可能的奪冠任務。

黃煜軒表示，他們原本設定能打進前8就好，沒想到這次排點的運氣還不錯，都遇到想對戰的組合，選手的表現也超乎預期。

2014年就到虎林擔任專任運動教練的黃煜軒說，相對於很多學校球隊採取菁英化訓練，虎林更注重團隊練習，其他兩名教練洪偉嘉和郭淑華也付出很多心力，才能在今年自由盃締造奇蹟。

虎林國小「4虎將」合力在自由盃男生10歲組奪冠。（黃煜軒提供）

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