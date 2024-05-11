網球》三太子盃回歸開戰！許育修拚包辦單、雙打冠軍第一人

許育修（左起）與華國三太子盃賽事創辦人廖裕輝。（網協提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕揮別因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情停辦4年的空窗期，華國三太子國際男子網球挑戰賽強勢回歸，週日在台北市網球中心重燃戰火，地主一哥許育修守土有責，準備挑戰成為賽會包辦單、雙打冠軍第一人。

「難得回台灣打職業賽，希望在自家球迷面前好好發揮！」許育修透露，前陣子南韓出賽不太適應大會用球，握拍右手指有些不適，返國調整後找回狀態，加上北市網球中心環境熟悉，期許展現地主優勢，在兵家必爭的單打舞台爭取佳績。

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雙打方面，許育修則與國立體大學弟黃琮豪再度合拍，希望延續去年成都世界大學運動會男雙、男團都奪金牌的默契，攜手問鼎三太子冠軍，「我認為單、雙打應該都有機會。就專注打好每場比賽，如果能遞補進巴黎奧運當然更好，但不會給自己那麼大壓力，先為眼前賽事做足準備。」

華國三太子盃2014年開打，台將過往留下3座冠軍，包括2015年雙打王介甫／澳洲艾伯登（Matthew Ebden）、2016年雙打楊宗樺／謝政鵬、2017年單打盧彥勳。本屆許育修被寄予厚望，還應邀在宣傳影片挑大梁，他以流利閩南語求神、擲筊，有信心留下以3D列印技術打造的全新獎盃。

賽事創辦人太平洋網球發展基金會董事長廖裕輝表示，華國三太子盃結合在地元素與宮廟文化，希望讓參賽的國內外選手，都能深刻感受寶島特色，看見台灣之美。

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