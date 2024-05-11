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WSBL》台元盡力了！國泰女籃OT完成逆轉 勇奪14連霸

2024/05/11 18:14

陳薇安拿16分。（籃協提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕國泰女籃今在G4靠著洋將凱拉喬治打滿45分鐘，拿16分、22籃板，加上陳薇安延長賽的重要貢獻，終場以90：86力退台元，在5戰3勝制的總冠軍賽，以3：1完成衛冕，完成隊史在WSBL的14連霸，凱拉喬治榮膺FMVP。

國泰在前三節打完61：66落後台元，但第四節後來居上，儘管台元決勝節讀秒發生失誤，沒能一舉帶走比賽，雙方戰成76：76平手，但國泰進入延長賽後靠著陳薇安拿6分，黃鈴娟得4分，凱拉喬治有2分，最終以4分差擊退台元，拿下總冠軍。

國泰教練鄭慧芸表示：「我們有不能輸的壓力，而對方也必須要搶勝，所以我告訴球員這場不好打，如何提供成功率是關鍵，也要把防守做到最好，因為這是國泰武器，大家都辛苦一賽季，我很感謝我的球員。」

黃鈴娟拿19分，鄭伊秀有16分，陳薇安貢獻16分，有6分集中在延長賽，她說：「因為我的教練跟我隊友給我很大信心，鼓勵我要衝擊籃框去製造犯規。」她說，「我們這季非常辛苦，前面跌跌撞撞，沒拿到例行賽第一，這中間歷經很多修正，我們越來越好。」

台元的吳盈潔拿21分，林蝶和彭曉彤各16分，沒能將戰線逼至第5戰，再度以亞軍收場，還是沒能撼動國泰的女籃霸主地位。

黃鈴娟19分。（籃協提供）

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