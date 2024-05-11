PLG》勇士關鍵戰屢屢飲恨瀕臨淘汰  許總：沒有人可以跳出來

許晉哲。（球團提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕衛冕軍勇士今作客夢想家再以5分差敗下陣來，總教練許晉哲坦言，球隊本季沒有人可以在關鍵時刻跳出來，是打得如此辛苦的原因。

勇士5日才在主場擊敗夢想家，此役卻沒能拿下勝利，許晉哲指出，上一場守林俊吉守得不錯，夢想家也對此做出改變，反而是勇士在這一場防守策略改變得太慢，而有吉爾貝克掩護也幫了不少忙，導致賴廷恩在防守上遇到不少困難。林俊吉上半場就攻下19分，此役收下25分。

請繼續往下閱讀...

除了防守端，富邦在進攻端也不理想，三分線40投9中，許總直言，球員出手沒有把握，「整場球被壓著打，（夢想家）領先時間達46分鐘，最後是有機會追上，但最後幾波進攻比較沒有章法。」

勇士週二在主場6分差不敵國王，近期吞下2連敗，且反攻都功虧一簣，許總說，「對手就是比我們強，排名都在我們上面，包含關鍵時刻處理球。」

許晉哲認為，上役國王有林書豪跳出來，而這就是勇士這一季欠缺的，本季不像過往有林志傑、張宗憲、辛特力等人跳出來，近期張宗憲進攻上較猶豫，有時比較想助攻給隊友，今天最後階段擺上林志傑，他上場28分鐘，7分都在上半場拿下，最後沒有人可以跳出來成為富邦本季最大的問題，「常常比賽打到最後關鍵這幾分，沒有人敢接球。」

洪楷傑今天是本土最高分，拿下11分另有3抄截，他賽後指出，比賽就是做好自己該做的，後面還有機會，會盡力去取勝。

近幾場都能以好表現幫助富邦贏球的泰勒，此役攻下16分、9籃板，賽後扛下輸球責任，坦言狀態不佳，防守上隊友已經給予很大的支持，所以失利必須扛起很大的責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法