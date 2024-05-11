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中職》連2週完封兄弟！富邦攻破防禦率王 1數據稱霸聯盟

2024/05/11 19:50

富邦悍將先發投手陳仕朋。（記者劉信德攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將陳仕朋今天宰制中信打線，總計7局6K無失分，聯合曾峻岳、富藍戈以3：0勝出，連續2週完封中信兄弟，富邦本季26場就有6次團隊完封，不僅是本季聯盟最多，且跟前年120場的團隊完封數一樣多。

陳仕朋全場被擊出4支一壘安打，只有在2局投出2次四壞被攻佔得點圈，幾乎完全壓制中信打線，投出6次三振，繼4月14日對樂天桃猿後又演出7局無失分，拿下本季第3勝。

富邦打線也突破中信超強洋投艾士特，2局下申皓瑋敲安加演盜壘，董子恩在2出局擊出適時安打，送回1分；6局下，富邦連續擊出4支安打，包括申皓瑋的適時安打，戴培峰再敲高飛犧牲打，追加2分。

艾士特今天先發6局，被擊出8支安打，有6次三振，失掉3分，苦吞本季首敗。賽前暫居防禦率王的他，防禦率從1.76升至2.21，遭台鋼江承諺的1.84篡位。

富邦團隊投手戰力威猛，今演出本季第6次團隊完封，比味全、統一和樂天多出3次。富邦在2022年120場也不過6場團隊完封勝，今年已追平，球團史紀錄是2021年的11次。

富邦悍將今舉辦「浪漫事務所」的主題日，加上對戰人氣球隊中信兄弟，新莊球場湧進9275名球迷進場，超越主場開幕戰的9076人，刷新本季新莊最多觀眾人數。

富邦悍將先發投手陳仕朋。（記者劉信德攝）

中信兄弟先發投手艾士特。（記者劉信德攝）

富邦悍將董子恩擊出安打。（記者劉信德攝）

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