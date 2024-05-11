MLB》賽前傳接球70顆是術後最多 大谷還試了「藏球」投法

大谷翔平。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕道奇今雖以1：2不敵教士中止7連勝，但賽前看板球星大谷翔平的傳接球數量已達到70顆，是去年9月動右手肘手術以來最多，也顯見他以「二刀流」身分回歸的進度很順利。

大谷今擔任先發2棒DH，4打數敲出2支安打，包括從同胞投手松井裕樹手中敲出傲視大聯盟的第15支二壘安打，賽後他的整體攻擊指數（長打率+上壘率）1.106和打擊率3成59也都高居第1，11發全壘打則並列第3。

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儘管今年確定不會登板投球，大谷復健中的「另一刀」也恢復順利，今天在教士主場的外野草地上除以固定投球姿勢投了30顆球，還透過錄影畫面仔細檢視自己的動作，也確認變化球的握法，韓媒還報導他嘗試了投球時看不到球的「藏球」（deception）投法。

大谷曾在2018年動過右手韌帶置換（TJ）手術，去年9月則進行所謂的「強化版」TJ手術，一般來說投手在術後需1年至1年半時間才能復出投手丘，而野手的進度則較快，通常需時6至9個月。道奇教頭羅伯斯也曾表示，若大谷的復健狀況順利，可能會在球季後半段讓他上場守外野，而照目前復健進度看來，明年開季以「二刀流」回歸的態勢樂觀。

大谷翔平。（美聯社）

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