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中職》母親節前夕妻兒驚喜現身 陳仕朋：有點想哭

2024/05/11 21:05

富邦悍將左投陳仕朋贏得勝投。（記者劉信德攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將左投陳仕朋今克服「恐象症」，先發7局6K無失分好投，聯手曾峻岳和富藍戈連續2週完封中信兄弟，賽後妻兒驚喜現身MVP舞台，讓他感動到有點想哭。

陳仕朋並不知道妻兒在現場觀戰，直到MVP舞台才看見他們現身，「嚇一跳，沒有想到會來，看到他們有想哭的感覺，很感動。」他笑說，過去「亮仔」到現場看球，自己投得內容都不太好，這場老婆沒事先告知兒子要來就拿勝投，「巧合吧！」

陳仕朋前次對中信奪勝投，竟要追溯至2022年9月10日，今全場被擊出4支一壘安打，只有在2局投出2次四壞被攻佔得點圈，幾乎完全壓制中信打線，比下賽前暫居防禦率王的最強左投艾士特，中斷跨季對戰中信3連敗。

陳仕朋指出，賽前目標就是去攻擊打者，比賽前段有滿多不必要的保送，狀況沒有很好，4局才開始漸入佳境，「我知道自己對中信都沒有投得很順手，每次對到都會失掉不少分數，這場也沒太多差別，就是更積極進攻，相信自己。」

富邦本季26場已有6次團隊完封，高居全聯盟最多，且跟前年120場的團隊完封數一樣多。總教練陳金鋒認為，代表投手表現得很好，先發和後援都能完成各自的工作。

富邦悍將左投陳仕朋贏得勝投。（記者劉信德攝）

富邦悍將陳仕朋贏得勝投，賽後妻兒驚喜現身MVP舞台，讓陳仕朋開心抱著小孩。（記者劉信德攝）

富邦悍將終結者富藍戈（右）守成，把勝投球交給陳仕朋。（記者劉信德攝）

富邦悍將左投陳仕朋贏得勝投。（記者劉信德攝）

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