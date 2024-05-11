WTT江陵青少年挑戰賽》抗韓成功！張佑安連續兩站U19男單奪冠

松山家商小將張佑安奪下江陵青少年挑戰賽U19男單冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕5月5日剛過18歲生日的松山家商小將張佑安，今天在2024年WTT南韓江陵青少年挑戰賽U19歲組單賽事連贏5場，最終以3:1力退地主好手金佳溫，繼上週菲律賓普林塞薩港站之後，連兩站封王。

U19世界排名12的張佑安，從32強戰起連續擊退南韓趙大賢、中國周錦泉及南韓好手權赫。4強對決日本選手吉山和希，張佑安前3局以8:11、11:7、5:11落後，第四局更陷入5:9的逆境，但他力挽狂瀾，以12:10、11:9連下兩城，逆轉戰局。

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張佑安在決賽遭遇4強戰以3:2逆轉張秉丞的金佳溫，兩人去年兩度交手，張佑安在亞青以4:2獲勝，金佳溫則在南韓青陽青少年挑戰賽U19冠軍戰以3:2扳回一城。

今晚雙方第三度過招，張佑安前兩局和金佳溫以11:9、12:14不分軒輊，關鍵第3局，張佑安火力全開5:0強勢開局後，11:4輕鬆拿下，第4局同樣一路領先，11:4完成甜蜜復仇。

U15女單方面，上一站在普林塞薩港奪下今年首冠的國泰小將吳映萱，前兩輪先後擊敗地主球員尹瑞夏、金曙現，進入8強後再以直落三解決日本小將香取悠珠子，4強面對年僅10歲的日本小神童松島美空，費了一番手腳才以3:2脫困。

決賽遭遇12歲的日本削球小將佐酒間結生，吳映萱前3局以4:11、11:7、11:4領先，但第4局在追到6:7後突然一陣亂流連丟4分，6:11被對手扳平。

決勝局，吳映萱克服開局1:4、7:9落後追到9平，但最後連續正手拉球下網，9:11飲恨，無緣連兩站摘金。

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