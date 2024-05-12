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塞爾提克季後賽次輪G3對決騎士 大谷翔平戰教士 今日賽事預告與轉播

2024/05/12 06:57

大谷翔平。（今日美國）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日MLB有2場轉播，道奇與教士3連戰第2場，日本二刀流好手大谷翔平力拚本季第12轟，另外一場，皇家和天使兩隊預計派出拉根斯（Cole Ragans）與安德森（Tyler Anderson）一較高下，球迷記得鎖定轉播囉！

今日NBA季後賽有1場賽事轉播，塞爾提克和騎士前兩戰打成1：1平手，塔圖姆（Jayson Tatum）與米契爾（Donovan Mitchell）誰能率隊搶下第3戰的勝利呢？球迷絕對不要錯過！

中職部分有3場賽事轉播，由味全龍和台鋼雄鷹在澄清湖交戰，味全推出王牌徐若熙對決台鋼江承諺；中信兄弟作客新莊由猛登掛帥，悍將由羅戈捍衛主場；聯盟龍頭統一獅將由郭俊麟登板，桃猿派出魔神樂搶勝，喜愛中職的球迷別忘了收看囉！

MLB

08:30 道奇@教士 愛爾達體育2台、華視

10:00 皇家@天使 東森洋片台

NBA季後賽

08:30 塞爾提克@騎士 愛爾達體育1台、緯來體育台

中職

14:00 味全龍@台鋼雄鷹 愛爾達體育1台、DAZN 1

14:00 中信兄弟@富邦悍將 愛爾達體育2台、MOMOTV

14:00 統一獅@樂天桃猿 DAZN 2

PLG

14:30 領航猿@夢想家 民視第一台、YouTube

17:00 攻城獅@國王 MOMOTV、民視第一台、YouTube

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