高球》中國信託女子公開賽圓滿落幕 陳萱逆轉勇奪職業生涯首冠

中國信託慈善基金會副董事長陳國世（左）與賽事主席暨日本東京之星銀行董事長黃清苑（右）頒發冠軍獎盃及獎金給陳萱。（中信公開賽提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」週六於東方高爾夫球場落幕，原本第二回合陷入苦戰的陳萱，第三回合開球木桿與鐵桿全面發揮繳出69桿佳績，總計213桿逆轉奪下職業生涯首冠。

中國信託慈善基金會副董事長陳國世頒贈冠軍獎盃給陳萱，冠軍獎金540萬日圓（約114萬台幣）則由賽事主席暨日本東京之星銀行董事長黃清苑頒發。陳國世致詞時表示，歷經三天激烈對抗，恭喜陳萱終於如願獲得第一座職業賽冠軍，「這次賽事成功圓滿，我們在此感謝TLPGA、JLPGA、東方球場工作團隊的協助，以及108位選手的努力付出，也感謝現場與電視機前球迷的支持，讓中國信託第13屆的賽事能夠順利完成！」

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職業賽多次與冠軍失之交臂的陳萱，分享本屆中國信託女子公開賽初嘗高舉冠軍盃的心得，「前9洞打完我尚未留意戰況，直到第13洞結束才發現我跟羽薔僅相差一桿。關鍵第14洞我把握重要的抓鳥機會，推進並追平之後，才開始有信心想要爭奪冠軍。」她還感性透露，歷經去年受傷低潮，曾萌生是否終止球員生涯的念頭，「父親不斷鼓勵我不要放棄，現在終於拿下第一勝，這冠軍總算能讓他們放心，堅信我可以在高爾夫這條路繼續昂首前行！」

至於先前展現高效鐵桿與推桿演出的中國信託贊助球員侯羽薔，直呼推桿運氣不佳，週六下半場落入頻救平標準桿、未能收進博蒂的窘境，71桿繳卡，總計214桿獨居第2名，未能繼去年緯創女子公開賽拿下生涯第2勝。賽後她說：「整回合累積了30推，後9洞的推桿很不順，路徑總是差了一點沒能在轉折後進洞，即便擊球執行比昨天更精準，擊球距離也都能達到。」

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