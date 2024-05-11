晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》獅隊突破僵局制狂攻！ 猿隊吞本季「真主場」首敗

2024/05/11 20:50

統一獅邱智呈敲出安打，追平比分。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿隊林泓育今天完成生涯200轟里程碑，這支全壘打帶有2分打點，幫助球隊超前，但陳柏豪9上救援失手，本季首次救援失敗，獅隊靠邱智呈安打追平。雙方鏖戰到延長賽突破僵局制，獅隊10上狂灌5分，終場9:4擊敗桃猿，猿隊回到桃園主場後的主場首敗。

1局上，獅隊靠著林祖傑2分打點安打先馳得點，桃猿隊1局下開路先鋒陳晨威三壘打後，靠著馬傑森滾地球拿1分。4局下，猿隊余德龍滿壘時擊出高飛犧牲打，幫助球隊追平。

雙方先發洋投都優質先發，獅隊布雷克6局用101球，被擊出5安打、四壞跟三振各3次，失2分當中1自責；猿隊洋投威能帝7局被擊出6安打，5次三振、2次四壞，失3分。

7局上，獅隊捕手張翔擊出三壘安打，這支安打也是他生涯第2支安打，隨後許哲晏高飛犧牲打，幫助獅隊進帳超前分。

8局下，獅隊換上裴瑞茲中繼，朱育賢敲安後，猿隊換代跑，此時林泓育石破天驚的中外野方向2分砲，幫助球隊逆轉。林泓育200轟，繼林智勝、張泰山和林益全後，史上第4人。

9局上，猿隊守護神陳柏豪保送代打陳傑憲，雖三振許哲晏，但又保送林佳緯造成一二壘有人，邱智呈接著敲出左外野方向安打，獅隊追平。陳柏豪本季首次救援失敗、本季首次掉分。

突破僵局制10局上，猿隊黃偉晟登板，代打胡金龍內野安打，林祖傑犧牲觸擊失敗遭三振，何恆佑右外野方向安打，獅隊搶下1分超前，柯育民接著敲安再帶1分打點。黃偉晟觸身球擊中許哲晏、造成滿壘後退場，王志煊接替，又被林佳緯敲安，邱智呈高飛犧牲打、林安可安打，獅隊單局5分。

統一獅邱智呈敲出安打，追平比分。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿終結者陳柏豪。（記者陳志曲攝）

統一獅何恆佑敲出安打，幫助獅隊超前比分。（記者陳志曲攝）

統一獅何恆佑敲出安打，幫助獅隊超前比分。（記者陳志曲攝）

統一獅在延長賽第10局拿5分。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。