中職》獅隊突破僵局制狂攻！ 猿隊吞本季「真主場」首敗

統一獅邱智呈敲出安打，追平比分。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿隊林泓育今天完成生涯200轟里程碑，這支全壘打帶有2分打點，幫助球隊超前，但陳柏豪9上救援失手，本季首次救援失敗，獅隊靠邱智呈安打追平。雙方鏖戰到延長賽突破僵局制，獅隊10上狂灌5分，終場9:4擊敗桃猿，猿隊回到桃園主場後的主場首敗。

1局上，獅隊靠著林祖傑2分打點安打先馳得點，桃猿隊1局下開路先鋒陳晨威三壘打後，靠著馬傑森滾地球拿1分。4局下，猿隊余德龍滿壘時擊出高飛犧牲打，幫助球隊追平。

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雙方先發洋投都優質先發，獅隊布雷克6局用101球，被擊出5安打、四壞跟三振各3次，失2分當中1自責；猿隊洋投威能帝7局被擊出6安打，5次三振、2次四壞，失3分。

7局上，獅隊捕手張翔擊出三壘安打，這支安打也是他生涯第2支安打，隨後許哲晏高飛犧牲打，幫助獅隊進帳超前分。

8局下，獅隊換上裴瑞茲中繼，朱育賢敲安後，猿隊換代跑，此時林泓育石破天驚的中外野方向2分砲，幫助球隊逆轉。林泓育200轟，繼林智勝、張泰山和林益全後，史上第4人。

9局上，猿隊守護神陳柏豪保送代打陳傑憲，雖三振許哲晏，但又保送林佳緯造成一二壘有人，邱智呈接著敲出左外野方向安打，獅隊追平。陳柏豪本季首次救援失敗、本季首次掉分。

突破僵局制10局上，猿隊黃偉晟登板，代打胡金龍內野安打，林祖傑犧牲觸擊失敗遭三振，何恆佑右外野方向安打，獅隊搶下1分超前，柯育民接著敲安再帶1分打點。黃偉晟觸身球擊中許哲晏、造成滿壘後退場，王志煊接替，又被林佳緯敲安，邱智呈高飛犧牲打、林安可安打，獅隊單局5分。

統一獅邱智呈敲出安打，追平比分。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿終結者陳柏豪。（記者陳志曲攝）

統一獅何恆佑敲出安打，幫助獅隊超前比分。（記者陳志曲攝）

統一獅何恆佑敲出安打，幫助獅隊超前比分。（記者陳志曲攝）

統一獅在延長賽第10局拿5分。（記者陳志曲攝）

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