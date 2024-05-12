MLB》從洋基轉戰教士的金恩飆11K殺翻道奇打線 佛里曼坦言毫無辦法

教士先發投手金恩。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士隊昨天靠著阿拉耶茲（Luis Arraez）的再見安打，幫助教士以2比1氣走道奇，斬斷對手7連勝。教士先發投手金恩（Michael King）此戰交出7局狂飆11次三振的無失分優質好投，讓道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言，這是他看過金恩投出最棒的比賽。

金恩曾在美國時間4月12日先發面對道奇，當時投5局挨4轟，失掉7分（4分自責）。但金恩此戰表現判若兩人，先發7局只被敲2支零星安打，飆11次三振追平賽季新高，讓對手揮空19次更創生涯新高。金恩此戰共投106球，其中四縫線速球有29顆、橫掃滑球26顆、25顆伸卡球、24顆變速球、以及2顆滑球。

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「我通常很少會談論季後賽氛圍，但這場是感覺像那樣。」羅伯斯說，「我認為這是金恩投出他今年最棒的比賽，我無法想像他能投出比這一場更好的比賽。」

道奇強打佛里曼（Freddie Freeman）指出，這場比賽要讚賞金恩的表現，「我們真的對他毫無任何辦法。」

現年28歲金恩上季在洋基出賽49場有9場先發，戰績4勝8敗、防禦率2.72。金恩在去年12月的7人交易案中被洋基隊交易至教士，讓條紋軍獲得強打索托（Juan Soto）。

金恩本季出賽9場有8場先發，戰績3勝3敗，防禦率3.67，共投49局賞54次三振。

Michael King, Vicious 94mph Two Seamer.



20 inches of run pic.twitter.com/tYet0fQLEM — Rob Friedman （@PitchingNinja） May 11, 2024

Michael King, Alien 87mph Changeup.



23 Inches of Run pic.twitter.com/eQEZYDfRAJ — Rob Friedman （@PitchingNinja） May 11, 2024

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