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T1季後賽》艾德和阿巴西都拿「雙十」 特攻力退戰神逼出G5殊死戰

2024/05/11 21:38

中信特攻艾德砍下27分。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕背水一戰的新北特攻，今天在第4戰靠著艾德拿27分、16籃板，阿巴西合拿15分、12籃板，終場以81：71力退台北戰神，T1聯盟季後賽首輪系列賽扳成2：2，雙方將在下週二晚間7點進行殊死第5戰，贏家挺進冠軍戰。

特攻開賽守不住213公分長人恩多，讓他不斷在油漆區輕鬆得分，一人獨拿10分，但戰神外線手感奇差無比，9次出手都落空，首節打完以20：19領先。

戰神第二節陷入得分荒，且三分球持續投不進，兩節合計16投0中，特攻靠著謝亞軒、林韋翰的帶頭得分，其中阿巴西還上演飛身定板火鍋，加上艾德在中場休息前投進壓哨三分彈，以40：36逆轉戰神。

中信特攻贏球，逼出G5殊死戰。（記者林正堃攝）

易籃後，林韋翰跟陳文宏在籃下卡位出現拉扯，加上之後在防守對位時的倒地動作被吹假倒，他在第三節剩下9分28秒時因累計2次技術犯規遭驅逐出場，但特攻沒被影響，在46：40領先時靠著柯丹、阿巴西得分，最多取得12分領先。

進入決勝節，戰神一度追到只差5分，但謝亞軒在最後3分鐘的三分球命中，加上艾德的拋投得手，再度擴大分差，最後1分鐘領先超過10分，勝負就此定調。

特攻3人得分達雙位數，艾德27分，阿巴西有17分、12籃板、6助攻，謝亞軒得13分。戰神以恩多25分最高，林秉聖有13分，強森有11分，只是團隊28投2中的三分球命中率實在太慘，成為未能在主場晉級的最大致命傷。

中信特攻艾德砍下27分。（記者林正堃攝）

中信特攻阿巴西灌籃得分。（記者林正堃攝）

中信特攻阿巴西反手上籃得分。（記者林正堃攝）

中信特攻林韋翰。（記者林正堃攝）

中信特攻謝亞軒上籃得分。（記者林正堃攝）

中信特攻阿巴西（右）防守台北戰神林秉聖（左）。（記者林正堃攝）

中信特攻獲勝。（記者林正堃攝）

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