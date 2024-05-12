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MLB》指叉變速揮空率近5成！今永昇太獨特球路讓美媒點出罕見現象

2024/05/12 06:58

今永昇太。（資料照，今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊日籍左投今永昇太開季表現火燙，開季7場先發摘得5勝，防禦率僅1.08暫居全大聯盟最佳。今永昇太的主力武器除了四縫線速球外，還有指叉變速球，今永這顆變化球讓對手揮空率高達47.7％，外媒點出大聯盟打者群較少看到先發左投的指叉球，也讓今永高頻率使用這顆武器球的狀況更顯得罕見。

根據數據網站《BaseballSavant》評比，今永昇太的四縫線速球是本季最有價值的球種，這顆均速約92英里（約148公里）的速球，使用率高達57.9％，其被打擊率僅1成40、揮空率為20.2％，平均轉速高達2424轉。

而今永昇太的第二球種就是指叉變速球，均速約在83.3英里（約134公里），這顆變化球被打擊率為2成14，揮空率高達47.7％，使用率為30.3％。

《芝加哥論壇報》指出，自2008年之後，只有16名先發左投手有丟過指叉球，這些人當中包含豪爾赫（Jorge De La Rosa）、帕拉（Manny Parra）、米蘭達（Ariel Miranda，曾效力中職中信兄弟的洋投）、傳奇強投「巨怪」強森（Randy Johnson）、貝達德（Erik Bedard）等人，這些人丟過的指叉球數量比今永昇太多，但沒有像今永那樣經常使用這顆變化球。

今永昇太透過翻譯表示，「對我來說，指叉球既有效率又危險，這之間有一條很細微的界線，如果我失手了，打者擊出去的球更強勁，他們會把球打得更遠。」今永昇太仍把這顆指叉球視為是變速球，他是在約5年前把自己的變速球做修改，變成現今的指叉變速握法。

今永昇太獨有的「上升快速球」（意即下墜幅度較少），並運用與速球出手點相似的指叉球，來混淆打者的視線。今永的指叉變速球平均掉落幅度為32.3英吋（約82公分），比聯盟平均多4英寸。而今永的四縫線速球平均掉落幅度為13.2英吋，比聯盟平均少3.4英吋。

小熊捕手高姆斯（Yan Gomes）大讚今永昇太的手臂動作永遠不會變，能把指叉球丟成好球，成為另一種投球的選擇，而不是只有在引誘對方出棒時才能用。

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