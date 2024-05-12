NBA季後賽》東契奇又帶傷拿22分15籃板 獨行俠退雷霆取得2：1領先

東契奇與吉爾吉斯亞歷山大。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽西部次輪G3，獨行俠一哥東契奇（Luka Doncic）帶傷上陣，拿下22分15籃板5助攻的數據，加上前鋒華盛頓（P.J. Washington）獨砍全隊最高27分，終場以105：101力克雷霆，收下2連勝，系列賽2：1領先。

東契奇在西部季後賽首輪交手快艇時遭遇膝傷，G2決勝節傷到左腳踝，身上又多一個傷勢，但東契奇仍咬牙撐完全場，繳出29分10籃板7助攻全能身手，幫助球隊力克雷霆，系列賽扳成1：1平手，但昨天他還是因傷而被列為出賽存疑（questionable）。

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東契奇今天帶傷上陣，上半場11投4中拿11分，最搶眼非華盛頓莫屬，一人13投8中就拿下19分；雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）進帳17分，雷霆更在次節打出29：25攻勢，半場打完以52：51暫時領先。

易籃後，獨行俠外圍手感逐漸發燙，單節三分球11投6中，華盛頓與厄文（Kyrie Irving）各投進2顆；反觀雷霆這節的外圍命中率下滑，三節打完又被獨行俠以82：78反超。決勝節雷霆一度追到99：102，但厄文在關鍵時刻再度殺出，最後39.1秒拋投得手，也奠定獨行俠勝基。

東契奇持續負傷作戰，此役上場40分鐘17投7中，攻下22分15籃板5助攻2抄截，厄文22分7助攻5籃板，華盛頓27分6籃板；雷霆方面，吉爾吉斯亞歷山大獨拿全場最高31分，外加10籃板6助攻，威廉斯（Jalen Williams）16分8助攻6籃板，霍姆格倫（Chet Holmgren）與喬伊（Isaiah Joe）各進帳13分。

華盛頓。（今日美國）

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