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MLB》海盜狀元火球男開箱4局7K！飆速164公里豪寫隊史2最狂紀錄

2024/05/12 08:29

史基斯。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜21歲狀元火球男史基斯（Paul Skenes）今天迎來大聯盟初登板，主投4局被敲6支安打，包含1發全壘打，但也狂飆7次三振，最快球速來到101.9英哩（約163.9公里），寫下2項隊史最狂紀錄。

史基斯在去年選秀會上以狀元之姿獲選，目前為百大新秀第3名，招牌三位數火球配上位移驚人的滑球，讓他本季在3A投27.1局狂飆45K，防禦率僅0.99。有些球探認為，史基斯是自「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）後最具潛力的農場投手。

史基斯日前被拉上大聯盟，今天初登板對決小熊，開賽就連飆2張老K，儘管隨後投出保送，但仍順利抓下第3個出局數。2局上史基斯遇到亂流，1出局後投出觸身球與四壞保送，又被敲安打形成滿壘，所幸他連抓2人，安全下庄。

史基斯。（法新社）

史基斯第3局也有投出三振，3局投完已經送出4次三振。第4局史基斯一上場又是1K，不過接著面對霍納（Nico Hoerner），一顆紅中滑球被逮中形成陽春砲，這也是史基斯大聯盟首度失分。隨後史基斯再飆2K，結束該半局。

5局上史基斯續投，但連續被塔克曼（Mike Tauchman）與鈴木誠也敲安攻佔二、三壘，此時海盜也決定換投，史基斯的大聯盟初登板畫下句點。隨後海盜牛棚投手尼可拉斯（Kyle Nicolas）與弗雷明（Josh Fleming）上來放火，連丟5次保送包含1次觸身球，海盜單局就被小追平，並在2出局時比賽因雨暫停。

此役史基斯主投4局用84球有54顆好球，被敲出6支安打，投出2次四壞保送與1次觸身球，送出7次三振，失掉3分自責分，防禦率6.75。史基斯在2局上用101.2英哩速球三振高姆斯（Yan Gomes），寫下海盜隊史先發最快三振球速紀錄，今天最快球速達101.9英哩，也創下隊史先發投手最快球速紀錄。

史基斯。（今日美國）

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