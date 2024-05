MLB》海盜狀元火球男開箱4局7K！飆速164公里豪寫隊史2最狂紀錄

史基斯。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕海盜21歲狀元火球男史基斯(Paul Skenes)今天迎來大聯盟初登板,主投4局被敲6支安打,包含1發全壘打,但也狂飆7次三振,最快球速來到101.9英哩(約163.9公里),寫下2項隊史最狂紀錄。

史基斯在去年選秀會上以狀元之姿獲選,目前為百大新秀第3名,招牌三位數火球配上位移驚人的滑球,讓他本季在3A投27.1局狂飆45K,防禦率僅0.99。有些球探認為,史基斯是自「天才小史」史崔斯柏格(Stephen Strasburg)後最具潛力的農場投手。

史基斯日前被拉上大聯盟,今天初登板對決小熊,開賽就連飆2張老K,儘管隨後投出保送,但仍順利抓下第3個出局數。2局上史基斯遇到亂流,1出局後投出觸身球與四壞保送,又被敲安打形成滿壘,所幸他連抓2人,安全下庄。

史基斯第3局也有投出三振,3局投完已經送出4次三振。第4局史基斯一上場又是1K,不過接著面對霍納(Nico Hoerner),一顆紅中滑球被逮中形成陽春砲,這也是史基斯大聯盟首度失分。隨後史基斯再飆2K,結束該半局。

5局上史基斯續投,但連續被塔克曼(Mike Tauchman)與鈴木誠也敲安攻佔二、三壘,此時海盜也決定換投,史基斯的大聯盟初登板畫下句點。隨後海盜牛棚投手尼可拉斯(Kyle Nicolas)與弗雷明(Josh Fleming)上來放火,連丟5次保送包含1次觸身球,海盜單局就被小追平,並在2出局時比賽因雨暫停。

此役史基斯主投4局用84球有54顆好球,被敲出6支安打,投出2次四壞保送與1次觸身球,送出7次三振,失掉3分自責分,防禦率6.75。史基斯在2局上用101.2英哩速球三振高姆斯(Yan Gomes),寫下海盜隊史先發最快三振球速紀錄,今天最快球速達101.9英哩,也創下隊史先發投手最快球速紀錄。

